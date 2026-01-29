Doda bardzo mocno zaangażowała się we wsparcie schronisk i pomoc bezdomnym zwierzętom. Na Instagramie regularnie informuje odbiorców o kolejnych patoschroniskach, protestach oraz możliwościach realnej pomocy zwierzętom w potrzebie. Tym razem zwróciła się więc do swoich obserwatorów z prośbą o wsparcie.

Doda walczy ws. ochrony praw zwierząt. Zwróciła się do odbiorców

Doda od zawsze stoi murem za dobrem zwierząt. Ostatnio pojawiła się nawet w Sejmie, gdzie wzięła udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zwierząt.

Mimo licznych inicjatyw podejmowanych w imię dobra zwierząt artystka spotkała się również z falą hejtu w sieci. Doda nie zamierza się jednak poddawać, choć jak przyznała, natłok obowiązków stał się dla niej ostatnio bardzo przytłaczający. W najnowszej relacji na Instagramie otwarcie opowiedziała o swoich emocjach i zwróciła się bezpośrednio do odbiorców.

Codziennie od tych trzech tygodni i przez najbliższe tygodnie wysyłam budy, karmy i jestem centrum logistycznym wszystkich ludzi, którzy wykorzystują mój Instagram tak jak się zdeklarowałam do promocji swoich firm w zamian za pomoc zwierzętom. Codziennie wydaje swoje prywatne pieniądze i nie zarabiam swoich, bo nie mam na to czasu. Musicie mnie ochronić przed nadmiernym stresem i traumami, bo ja już więcej przyjąć na klatę, to wziąć cos na siebie.

Doda apeluje o pomoc. "Ja po nocach nie śpię"

W najnowszym nagraniu Doda zwróciła się bezpośrednio do widzów z prośbą o wsparcie. Wyznała że jej działania na rzecz ochrony zwierząt spotykają się z falą krytyki i zazdrości.

Ale jest taki ogólny brak życzliwości, brak wsparcia i utrudnianie sobie nawzajem i zazdrości. Ludzie, ja nie potrzebuje żadnych medali, orderów, ani nie wiem ,to nie jest mój wyścig. Ja po nocach nie śpię, weźcie to sobie weźcie i przypiszcie to sobie, tylko róbcie cos z tym, po prostu, żeby to nie umarło bo to aż szkoda taki potencjał, taka siła nich to idzie dalej to jest jedyna szansa w tym kraju, Jedyna, nie przyjdzie już taka druga - apelowała do społeczności.

Piosenkarka wyraziła także szczery żal wobec gwiazd, które jej zdaniem w żaden sposób nie wsparły jej podczas ostatnich działań na rzecz schronisk. Wspomniała również o dzisiejszym proteście w Pawłowie, wyrażając nadzieję, że spotka się tam z jak największą liczbą osób gotowych wesprzeć tę inicjatywę.

Przez te 3 tygodnie nie pomogła mi żadna gwiazda, żadna nie chciała się ubrudzić w te sprawy (...) Tylko i wyłącznie po prostu udostępnianie skwitowała Doda.

Relacja Dody, fot. Instagram@dodaqueen