Doda będzie miała nowy program w Polsacie. Wiadomo, kiedy premiera

Edward Miszczak skomentował medialne plotki o ewentualnej współpracy z Grażyną Torbicką . Od kiedy dziennikarka rozstała się Telewizją Publiczną, media wciąż spekulują, gdzie teraz będziemy mogli zobaczyć wielką gwiazdę. Ostatnio coraz częściej pojawiają się plotki, że tuż po formalnym zakończeniu współpracy z TVP, Grażyna Torbicka na stałe przejdzie do stacji TVN. Co na ten temat powiedział Edward Miszczak ? Dyrektor programowy w rozmowie z Faktem nie ukrywa, że "rozmowy trwają". Grażyna Torbicka przejdzie do TVN? Ja nie twierdzę, że nie rozmawiamy. Ale ja jestem odpowiedzialnym dyrektorem programowym i to muszą chcieć obie strony. Grażyna Torbicka nie jest osobą, którą można wziąć, wsadzić w ramówkę a potem wyłączyć telefon. To jest duża, wielka polska dziennikarka i w tej sprawie my musimy znaleźć miejsce a ona musi chcieć. Trwają rozmowy, ale bez presji i ciśnienia. Poprosiła, żebyśmy jej pomogli w festiwalu "Dwa brzegi". Dlaczego nie? Ja kocham festiwale, więc bez problemu to się wydarzyło. Jesteśmy tam mile widziani. A co do wspólnej pracy to jeszcze czas pokaże. Myślicie, że Grażyna Torbicka jednak rozpocznie współpracę ze stacją TVN?