Doda dzieli się wieściami w dniu urodzin Pachuta. Fan: "Wiedziałem, że to nastąpi"

Od finału programu "Doda. 12 kroków do miłości" oficjalnie wiemy, że Doda jest zakochana! Choć gwiazda do tej pory nie zdradziła, kim jest jej ukochany, to jednak coraz częściej daje swoim fanom sygnały, jak bardzo jest szczęśliwa u boku nowej miłości. Tym razem pochwaliła się nagraniem z ukochanym, pod którym natychmiast pojawiły się ciepłe słowa od fanów. Wszyscy mocno kibicują tej relacji. Zobaczcie sami! Doda pochwaliła się nagraniem z partnerem Doda na oczach tysięcy widzów szukała wymarzonego partnera w programie "Doda. 12 kroków do miłości". Jak już wiadomo, nie udało jej się znaleźć tego jedynego na oczach kamer, jednak szybko dowiedzieliśmy się, że ostatecznie gwiazda jest szczęśliwie zakochana! Kim jest nowy ukochany artystki? Tego niestety oficjalnie nie wiadomo. Wszystko wskazuje na to, że Doda chce trzymać swój nowy związek z dala od medialnego rozgłosu. Ostatnio jednak gwiazda postanowiła pochwalić się swoim szczęściem. Najpierw Doda pochwaliła się zdjęciem, na którym trzyma za rękę swojego ukochanego , a teraz pokazała z nim nagranie - prosto z łóżka! @doda A kuku❤️ ♬ Wodospady - Doda Zobacz także: Doda nie ukrywa swojego szczęścia: "W życiu bym nie pomyślała, że spełni się moje marzenie" Choć na nagraniu w dalszym ciągu nie możemy w pełni zobaczyć wizerunku mężczyzny, to jednak widać, jak wiele szczęścia dał on Dodzie . Widzą to również jej fani, którzy zostawili artystce i jej ukochanemu mnóstwo ciepłych słów. - Duuuużo szczęścia 🥰🥰 oby to ten właściwy 🥰🥰🥰 jak najwięcej bezwarunkowej miłości 🥰🥰🥰 - Dużo miłości, bo na nią zasługujesz 🥰🥰🥰🥰🥰 - Jak uroczo 🥰🥰 Dużo szczęścia 🥰 - Cudownie jest to widzieć ♥️ - Zasługujesz na...