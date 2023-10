Nie jest tajemnicą, że Doda oprócz pasji do muzyki, żyje również pasją do tworzenia filmów. Jak wiadomo to właśnie ona była producentką kreatywną filmu "Dziewczyny z Dubaju", który odniósł spektakularny sukces. Artystka ma apetyt na więcej, a teraz, gdy do stacji Polsat przeszedł Edward Miszczak, wokalistka myśli o współpracy przy produkcji filmowej właśnie z nim. Co by chciała dokładnie stworzyć? Zdradziła to podczas naszej rozmowy!

Reklama

Doda stworzy film z Edwardem Miszczakiem?

Doda ze stacją Polsat jest związana już od kilku lat i nie ukrywa, że czuje się tam jak członek rodziny. Jak wiadomo, ostatnio w stacji zaszły pewne zmiany - nowym dyrektorem programowym Polsatu został Edward Miszczak, który wcześniej przez wiele lat był związany ze stacją TVN. Ostatnio Doda przed naszą kamerą przyznała, że chciałaby stworzyć nową produkcję właśnie we współpracy z... Edwardem Miszczakiem! Przyznaje, że gdyby dostała od niego zielone światło to wie, że byłby to prawdziwy hit.

- Bardzo bym chciała i mam też już nawet pomysł na taki film. Chciałabym oczywiście jemu go przedstawić, ale to by było wspaniałe i można by było fajne reality show o tym zrobić, jak wygląda praca takiej postrzelonej, kreatywnej producentki na planie filmowym. [...] Gdyby Edward Miszczak dał mi zielone światło, to ja bym zrobiła coś spektakularnego - mówi nam Doda.

Reklama

Co jeszcze na ten temat zdradziła gwiazda? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!