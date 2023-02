Dariusz Pachut zdradził plany związane z Dodą. Fani się tego nie spodziewali 

Doda i Dariusz Pachut spędzają wakacje w Wietnamie. Cieszą ich tam nie tylko piękne widoki i wysoka temperatura ale również tamtejsza kuchnia. Jednocześnie nie zapominają o dbaniu na formę. Doda pokazała właśnie serię gorących zdjęć z siłowni. Takimi porankami z ukochanym rozgrzała sieć do czerwoności. Doda i Dariusz Pachut pokazali gorące nagrania z wakacji Doda i Dariusz Pachut opublikowali pierwsze zdjęcie jako para i nie zamierzają się dłużej ukrywać, ze swoim uczuciem. Dzielą ze sobą nie tylko miłość do siebie wzajemnie ale także pasję jaką jest aktywność fizyczna. Doda od dziecka kocha sport. Do pewnego momentu jej życia udawało jej się łączyć zamiłowanie do aktywności fizycznej z tym do muzyki. W końcu jednak musiała wybrać. Chociaż muzyka stała się jej źródłem zarobku, sport, chociaż nie zawodowo, do dziś jest dużą częścią jej codzienności. Nie będę się powtarzać, że sport dla mnie to nie przykry obowiązek TYLKO styl życia… - napisała na Instagramie, prezentując serię imponujących zdjęć z wakacji. Doda może dziś poszczycić się formą życia, jednak na swoją figurę pracowała wiele lat. Zdrowy i aktywny tryb życia sprawił, że sylwetki można szczerze jej pozazdrościć. Aktualnie swoją pasję do ćwiczeń może dzielić z nowym partnerem. Doda i Dariusz Pachut aktualnie odpoczywają w Wietnamie, jednak nie robią sobie przerw od morderczych treningów. Doda pokazała w sieci jak wygląda jej poranek z ukochanym. Zakochani dzień rozpoczęli od siłowni. Zobacz także: Doda już nie ukrywa swojego partnera! Pokazała pierwsze wspólne zdjęcie z ukochanym Nie wszyscy internauci zwrócili jednak uwagę na konsekwencję w aktywnościach fizycznych i eksponowaną figurę Dody. Ktoś pokusił się o wytknięcie artystce... wpadki w doborze stylizacji: -...