„Na razie żyję, bo mam cel w życiu. Bardzo kocham Emila i wszystko dla niego oddam. Zrobię dla niego wszystko, żeby zabezpieczyć mu przyszłość” – mówił kilka miesięcy przed śmiercią Mikołaj Mielnik. Ojciec 9-letniego Emila nie doczekał kolejnych urodzin. Zmarł po ciężkiej walce z nowotworem, ale z poczuciem, że jego syn nie zostanie sam. Kilka dni przed jego śmiercią sąd przyznał opiekę nad Emilem rodzinie, którą sam wybrał i którą chłopiec dobrze znał. Teraz chłopiec mieszka w Siedlcach, gdzie kontynuuje leczenie i czeka na przeszczep nerki.

Mikołaj Mielnik, kierowca TIR-a z Siedlec, wiedział, że jego czas dobiega końca. Gdy usłyszał diagnozę – nowotwór płuc – całkowicie poświęcił się jednej sprawie: chciał znaleźć rodzinę, która zaopiekuje się jego 9-letnim synem Emilem, cierpiącym na wrodzoną niewydolność nerek.

Ostatnie dni były bardzo ciężkie. Mikołaj walczył do końca. Walczył o to, żeby Emil trafił do rodziny zastępczej, którą sam wybierze i będzie pewny, że syn będzie zaopiekowany

wspomina radca prawny Rafał Leszczyński w reportarzu Uwaga! TVN.