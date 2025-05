Informacja o śmierci Piotra Huberta Langforta była prawdziwym ciosem dla fanów "Sanatorium miłości". Uczestnik programu Telewizji Polskiej zmarł 23 maja 2025 po walce z chorobą nowotworową, a dziś odbyło się ostatnie pożegnanie Piotra Huberta, na którym nie zabrakło przyjaciół z programu.

Wzruszające pożegnanie Piotra z "Sanatorium Miłości"

Piotr, 67-latek, był znanym uczestnikiem popularnego programu telewizyjnego „Sanatorium Miłości”. To jeszcze nie wszystko, bo zachwycał też swoim głosem w programie "The Voice Senior". Widzowie zapamiętali go jako otwartego i serdecznego mężczyznę, który szukał w programie nie tylko miłości. Jego obecność w show wzbudziła sympatię zarówno widzów, jak i innych uczestników. Niedługo przed śmiercią Piotra Huberta Langforta jego przyjaciółka z programu "Rolnik szuka żony" informowała o tym, że jest poważnie chory. Ostatnio Mariola Baruk z "Sanatorium miłości" przyznała, że choroba była już bardzo zaawansowana:

Nie wiem, kiedy poszedł do lekarza, ale najwyraźniej było już za późno, bo lekarze nie chcieli już stosować chemioterapii, bo by zmarł. Dawali mu dwa, trzy miesiące życia - mówiła Mariola Baruk w rozmowie z Shownews.pl

Niestety 24 maja media obiegła informacja, że Piotr Langfort odszedł, co było wielkim ciosem dla całej społeczności związanej z programem.

Tak wyglądał pogrzeb Piotra Huberta Langforta

Pogrzeb Piotra zgromadził wielu przyjaciół oraz znajomych z „Sanatorium Miłości”, którzy przybyli, by oddać mu ostatni hołd. Wśród uczestników programu panowała głęboka zaduma i żal. Ceremonia odbyła się w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Siemianowicach Śląskich, a jej atmosfera była pełna wzruszeń i wspomnień.

Na uroczystościach pogrzebowych pojawili się Ula i Stanley z 7. "Sanatorium miłości", którzy postanowili pożegnać przyjaciela. Kościół w Siemianowicach Śląskich był pełen żałobników, którzy zjednoczyli się w modlitwie za zmarłego.

