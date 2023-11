Książę William i księżna Kate poznali się w 2001 roku, gdy oboje zaczęli naukę na Uniwersytecie w St Andrews w Szkocji. Studiowali na jednym roku historię sztuki, ale choć z czasem William zmienił kierunek, jego znajomość z Kate przetrwała. Początkowo byli przyjaciółmi i współlokatorami, ale z czasem stali się parą. Studia to był dla nich okres imprez i poznawania się.

Kulisy zerwania księżnej Kate i księcia Williama

Po studiach William i Kate zaczęli szukać swojej drogi życiowej. On poszedł do wojska, Kate zatrudniła się w sklepie Jigsaw. Ona mieszkała w Londynie, a on stacjonował daleko od miasta. I co najważniejsze, książę rzadko przyjeżdżał do Londynu, a jak już to robił, nie zawsze spotykał się z Kate!

Zamiast spędzać wolne dni w stolicy lub w Berkshire, wolał wypady do barów z kolegami z oddziału. Kiedy w końcu zjawił się w Londynie, wybrał się do klubu, ale bez Kate i intensywnie flirtował z jedną z dziewcząt, o czym nazajutrz doniosły wszystkie brukowce. Kate miała dość. Dla niej takie zachowanie oznaczało brak szacunku - czytamy w książce “Kate. Księżna Cambridge”.

