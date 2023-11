Meghan Markle i książę Harry niedługo zostaną rodzicami. Poród zbliża się wielkimi krokami, ale to nie znaczy, że księżna zrezygnowała już ze swoich obowiązków. Wręcz przeciwnie!

Ostatnie dni są dla niej wyjątkowo intensywnie - dopiero co brała udział na 50-leciu nadania tytułu księciu Walii - Karolowi, a chwilę później zjawiła się z księciem Harrym na Wembley Arena w Londynie. Oczywiście księżna przyciągała wzrok, a wszyscy zwrócili uwagę, że znów złamała protokół, a do tego nie dba o swoje zdrowie!

Meghan Markle zalicza wpadkę za wpadką

Mimo że Meghan Markle już od miesięcy jest członkinią rodziny królewskiej, to jednak wciąż zalicza liczne wpadki i nieustannie łamie protokół. Najwyraźniej ani trochę nie przywiązuje do niego wagi i nie liczy się z konsekwencjami. Na Wembley Arena w Londynie znów to zrobiła - tuliła się publicznie do księcia Harry'ego, choć członkowie rodziny królewskiej nie powinni tego robić.

Mało tego! Wszyscy zwrócili uwagę, że księżna, mimo bardzo zaawansowanej ciąży, nie dba o swoje zdrowie - na scenie pojawiła się bowiem w bardzo wysokich szpilkach. Nie jest żadną tajemnicą, że takie obuwie niekorzystnie wpływa na kręgosłup, a tym bardziej w ciąży. Wszyscy uznali, że dla księżnej bardziej liczy się wygląd niż zdrowie.

Myślicie, że faktycznie tak jest?

Meghan Markle znów złamała protokół - tuliła się publicznie do księcia Harry'ego

East News

Meghan Markle nosi bardzo wysokie szpilki w zaawansowanej ciąży

East News

Poród zbliża się wielkimi krokami! Niedługo Meghan i Harry zostaną rodzicami

East News

