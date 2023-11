Meghan Markle i książę Harry po raz kolejny opublikowali zdjęcie swojego synka. Jednak po raz pierwszy widoczna jest tak dokładnie twarz dziecka. 8 maja, kiedy książęca para pokazała Archiego po raz pierwszy, był zawinięty w cienki kocyk, a na głowie miał czapeczkę, co sprawiało, że nie do końca mogliśmy go zobaczyć.

Potem księżna Sussex z okazji Dnia Matki pokazała jedynie stópki chłopca. Teraz książę opublikował fotografię, na której dokładnie widać malucha. Jednak pojawiły się podejrzenia, że Meghan i Harry coś ukrywają...

Dlaczego kolor włosów Archiego Harrisona jest taką tajemnicą?

Zaskakuje fakt, że nowe zdjęcie Archiego zostało opublikowane z filtrem, który uniemożliwia zobaczenie koloru włosów dziecka. Brytyjskie tabloidy doszukują się teorii spiskowych dotyczących włosów chłopca. Zastanawiający jest fakt, że książęca para nie chce pokazać, jak w rzeczywistości wygląda ich syn. Nawet jeśli Archie ma rude włosy po tacie, to nie będzie w tym nic dziwnego! Wszyscy mają nadzieję, że prawda wyjdzie na jaw podczas chrztu chłopca, który ma się odbyć już w lipcu.

Chrzest Archiego Harrisona

Chrzest syna Meghan i Harry'ego już wkrótce. Prawdopodobnie odbędzie się wtedy, gdy chłopiec będzie miał trzy miesiące. W tym samym wieku był chrzczony książę Sussex w 1984 roku w kaplicy św. Jerzego. Archie zapewne będzie miał na sobie replikę tradycyjnego stroju Honiton, w której są chrzczone wszystkie dzieci w rodzinie królewskiej. Trudno sobie wyobrazić, że Meghan mogłaby zdecydować się na inne ubranie do chrztu!

Jak myślicie, czy wtedy ujrzymy prawdziwe oblicze Archiego?

Królowa po raz pierwszy zobaczyła prawnuka

