Nowa edycja programu "Azja Express" jest pełna niewiadomych. Zazwyczaj show TVN startowało w jesiennych ramówkach. Już w wakacje wiadomo było, kto wystąpi w programie. Tym razem jest inaczej. Jak udało się nam dowiedzieć, zdjęcia do "Azja Express" ruszą dopiero we wrześniu! Oznacza to, że program nie pojawi się na starcie jesiennej ramówki.

Nadal nie wiadomo, kogo tym razem zobaczymy wśród uczestników show. Co więcej, nie jest również jasne, kto poprowadzi program po tym, jak Agnieszka Woźniak-Starak zrezygnowała z tej posady. Niektórzy uważali, że idealną kandydatką na jej miejsce będzie Małgorzata Rozenek-Majdan. Okazuje się jednak, że gwiazda nie może przyjąć tej propozycji. Dlaczego? Zobaczcie poniżej!

Dlaczego Małgorzata Rozenek nie poprowadzi "Azja Express"?

Małgorzata Rozenek-Majdan wraz z mężem wzięli udział w pierwszej edycji show TVN. Para dała się tam poznać z nieznanej dotąd strony. Kultowe stały się już teksty Małgosi, które kierowała do Radzia w chwilach wielkiego stresu. Widzowie pokochali tę parę i sporo z nich oglądało "Azja Express" tylko dla nich. Nic więc dziwnego, że wiele osób uznało, iż Małgorzata Rozenek byłaby najlepszą następczynią Agnieszki Szulim.

Choć gwiazda rozważała taką propozycję, niestety musiała odmówić. Jak udało się nam ustalić, Małgosia dostała od swojego lekarza kategoryczny zakaz podróżowania do egzotycznych krajów. Nie jest bowiem tajemnicą, że celebrytka i Radosław Majdan od dłuższego czasu starają się o dziecko. Sprawa nie jest prosta, ponieważ Małgosia i Radek muszą korzystać z metody in vitro. A to narzuca pewne zakazy i obostrzenia.

Daria Ładocha poprowadzi "Azja Express"?

Ostatnio serwis Plejada podał, że następczynią Agnieszki Woźniak-Starak zostanie Daria Ładocha. Spytaliśmy o to menedżerkę gwiazdy.

Daria aktualnie przebywa na wakacjach w Azji. Na tę chwilę nie możemy potwierdzić udziału Darii w programie. Jeśli coś się zmieni na sto procent was poinformuję - zapewniła nas Ilona Franczyk.

Myślicie, że Daria sprawdzi się w roli prowadzącej "Azja Express"? A może wolelibyście jednak Małgosię?

Program "Azja Express" jest bardzo wymagający. Nic dziwnego, że lekarze zabronili Małgorzacie Rozenek wziąć w nim udział, jeśli w najbliższym czasie chce starać się o dziecko.

Agnieszka Woźniak-Starak zrezygnowała z prowadzenia programu po aferze, która wybuchła w 3. edycji. Widzowie uznali wtedy, że Tomasz Karolak i Filip Chajzer podczas wykonywania jednego z zadań dopuścili się molestowania kobiet z Ameryki Południowej.

Czy Daria Ładocha jest odpowiednią kandydatką do roli prowadzącej show? Obecnie celebrytka przebywa w Azji wraz ze swoimi córkami. Czyżby faktycznie szykowała się do nagrań programu?

