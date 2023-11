Reklama

Agnieszka Woźniak-Starak nie poprowadzi kolejnej edycji programu "Ameryka Express"? O tym, że gwiazda TVN zastanawia się nad dalszym udziałem w popularnym show dowiedzieliśmy się już kilka miesięcy temu. Agnieszka Woźniak-Starak przeprosiła wówczas widzów i przyznała, że zastanawia się, czy dalej prowadzić program. Była to reakcja gwiazdy na to, co wydarzyło się w jednym z odcinków show - niektórzy uczestnicy całowali obce kobiety, nie pytając ich wcześniej o zgodę.

Wstyd mi za 10. odcinek programu Ameryka Express - przyznała w swoim wpisie opublikowanym na Instagramie. (...) I dlatego dziś z przykrością stawiam sobie pytanie, czy powinnam ten program nadal prowadzić? Przyjmuję wszystkie zarzuty, zgadzam się z nimi i ze swojej strony mogę powiedzieć jedynie PRZEPRASZAM - napisała wówczas na Instagramie.

Teraz okazuje się, że Agnieszka Woźniak-Starak rzeczywiście przestała być prowadzącą program "Ameryka Express"! Zobaczcie, co powiedziała gwiazda!

Ostatnio dowiedzieliśmy się, że już wkrótce Agnieszka Woźniak-Starak poprowadzi reality-show "Big Brother". Teraz gwiazda TVN w rozmowie z "Faktem" przyznała, że w związku z nową pracą nie będzie dłużej prowadzić "Ameryki Express"!

Zrezygnowałam z prowadzenia "Azja/Ameryka Express". Od zawsze lubiłam nowe wyzwania i poczułam, że teraz jest czas na kolejne!- przyznała w rozmowie z dziennikiem.

Żałujecie, że Agnieszka Woźniak-Starak nie pojawi się w kolejnych edycjach show "Ameryka Express"? Jak myślicie, kto teraz poprowadzi hitowy program TVN?

Gwiazda TVN już wkrótce poprowadzi reality-show "Big Brother".