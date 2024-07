Dlaczego Anna Lewandowska przytyła?

Anna Lewandowska przytyła! Trenerka jest wzorem do naśladowania dla wielu Polek. Zgrabna, szczupła, dbająca o zdrową dietę swoją i męża. Okazuje się jednak, że panowanie nad idealną sylwetką nieco wymknęło się Ani spod kontroli. Żona Roberta Lewandowskiego zdradziła, że nieco się zaokrągliła.

Jaka jest przyczyna jej przybrania na wadze?

Jeśli myślicie, że państwo Lewandowscy ulegli namową fanów, którzy nie mogą się doczekać ich potomka, to jesteście w błędzie. Ania przytyła z dużo bardziej prozaicznego powodu. To jesienne chłody i wzmożony apetyt spowodował, że nawet znanej trenerce zdarzyło się nieco pofolgować z jedzeniem:

Późna jesień, okropna ;). I zaraz zima! Już utyłam 2 kg, a to pewnie nie koniec. I co? I żyję – mam się świetnie i nie przejmuję się! (...) Nie ma kraty na brzuchu. Mój organizm potrzebuje odpoczynku i regeneracji. Słucham go, staram się jeść racjonalnie, ćwiczę. I cieszę się życiem mimo paru kg więcej - napisała na swoim blogu Anna Lewandowska.