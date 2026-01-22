Skandal wokół wesela Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz nabiera tempa. W centrum uwagi znalazła się Victoria Beckham, której zachowanie podczas uroczystości zostało określone jako „niestosowne”. Jak ujawnił Brooklyn Beckham, jego matka miała zatańczyć z nim w sposób, który uznał za nieodpowiedni, a nawet „ukraść” pierwszy taniec, który miał należeć do jego żony Nicoli.

DJ Fat Tony publikuje nagranie. Co widać na filmie?

Fat Tony, DJ, który odpowiadał za oprawę muzyczną podczas wesela, nie pozostał obojętny wobec całej sytuacji. W mediach społecznościowych udostępnił fragment serialu „Matki”, w którym postać Amanda (grana przez Lucy Punch) wykonuje ekstrawagancki taniec do utworu „Drank & Drugs" Lil' Kleine'a”.

Victoria Beckham podczas pierwszego tańca Brooklyna czytamy pod wpisem.

Choć materiał ma charakter żartobliwy, wielu odebrało go jako potwierdzenie wersji wydarzeń przedstawionej przez Brooklyna. Fat Tony w odpowiedzi dodał żartobliwy komentarz.

Prawdziwe nagranie. To prawda, byłem tam! napisał didżej.

Relacja Brooklyna odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych, gdzie internauci zaczęli tworzyć memy i humorystyczne komentarze na temat sytuacji. Wypowiedź Brooklyna podzieliła opinię publiczną - część użytkowników uznała jego reakcję za przesadzoną, inni poparli jego szczerość. Nie ma jednak złudzeń co do tego, że Victoria Beckham znalazła się w ogniu krytyki.

Victoria Beckham „ukradła” pierwszy taniec na weselu syna?

Brooklyn Beckham w swoim publicznym wystąpieniu zasugerował, że Victoria Beckham „ukradła” pierwszy taniec z żoną. Nie doprecyzował jednak, jak dokładnie miało wyglądać to zajście. Według jego relacji, Victoria zarezerwowała moment dla siebie i zatańczyła z synem w sposób, który uznał za niewłaściwy.

Usunięty wpis partnera DJ-a pogłębia podejrzenia

Głos w sprawie zabrał również partner DJ-a Fat Tony’ego - Stavros Agapiou. Mężczyzna, który także był obecny na weselu, napisał w mediach społecznościowych, że sytuacja, o której wspomniał Brooklyn Beckham, rzeczywiście miała miejsce.

Byłem tam i ona to zrobiła, on mówi prawdę. Brawo, że w końcu się odezwał! napisał.

Wpis jednak zniknął z sieci.

