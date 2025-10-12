Diane Keaton, urodzona w 1946 roku, była jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek amerykańskiego kina. Jej kariera rozpoczęła się w latach 70. XX wieku. Sławę zdobyła dzięki roli w broadwayowskiej sztuce „Zagraj to jeszcze raz, Sam” Woody’ego Allena, za którą otrzymała nominację do nagrody Tony. Późniejsza współpraca z Allenem zaowocowała udziałem w filmach takich jak „Sleeper”, „Miłość i śmierć” oraz nagrodzonym Oscarem „Annie Hall”.

Keaton wcieliła się również w postać Kay Adams w kultowym „Ojcu chrzestnym” Francisa Forda Coppoli. W trakcie swojej kariery wystąpiła w ponad 60 filmach, stając się niekwestionowaną ikoną stylu, talentu i klasy. Wczoraj świat obiegła smutna wiadomość o śmierci Diane Keaton.

Niespodziewana śmierć Diane Keaton. Co ujawnili bliscy?

Diane Keaton zmarła 11 października 2025 roku w Kalifornii. Miała 79 lat. Informację o jej śmierci potwierdziła rodzina za pośrednictwem magazynu „People”. Szczegóły dotyczące przyczyny śmierci nie zostały ujawnione. Rzecznik rodziny przekazał, że bliscy proszą o uszanowanie ich prywatności.

Źródła bliskie rodzinie ujawniły:

Zmarła bardzo nagle, co było bolesne dla wszystkich, którzy ją kochali. To było tak nieoczekiwane, zwłaszcza dla kogoś z taką siłą i duchem

Przekazano także, że Diane Keaton zmarła bardzo nagle, a stan jej zdrowia w ostatnich miesiącach gwałtownie się pogorszył. W ostatnich tygodniach życia aktorka była otoczona wyłącznie przez najbliższą rodzinę. Bliscy zdecydowali się „zachować wszystko w tajemnicy”, nawet przed najbliższymi znajomymi.

Bliscy proszą o uszanowanie prywatności

Rodzina Diane Keaton zdecydowała się nie podawać do publicznej wiadomości szczegółów dotyczących choroby i przyczyny śmierci. Poproszono fanów i media o szacunek wobec trudnego czasu żałoby.

Gwiazdy żegnają Diane Keaton

Całe Hollywood pogrążyło się w żałobie po śmierci Diane Keaton. Jej ekranowa koleżanka Godie Hown, z którą zagrała w filmie "Zmowy pierwszych żon", napisała:

Jak mamy się pożegnać? Jakie słowa przychodzą na myśl, gdy serce jest złamane? Nigdy nie lubiłaś pochwał, byłaś taka skromna, ale teraz nie możesz mi powiedzieć ''zamknij się'', kochana. Nie było i nie będzie nikogo takiego jak Ty. Podbiłaś serca całego świata i podzieliłaś się swoim geniuszem z milionami ludzi, tworząc filmy, które rozśmieszały nas i wzruszały do łez w sposób, jaki tylko Ty potrafiłaś (...). Umówiłyśmy się, że razem się zestarzejemy, a może kiedyś zamieszkamy razem z naszymi dziewczynami. Cóż, nigdy nie zamieszkaliśmy razem, ale razem się zestarzejemy. Kto wie... może w następnym życiu

Diane Keaton pożegnał również Leonardo Di Caprio, pisząc: "Diane Keaton była jedyna w swoim rodzaju. Była genialna, zabawna i bezkompromisowo sobą, Legenda, ikona i naprawdę życzliwa osoba. Miałem zaszczyt pracować z nią w wieku 18 lat. Będzie nam jej bardzo brakowało". Żal wyraziła także Mandy Moore, która we wpisie na Instagramie napisała:

Mówi się, że nie należy spotykać swoich bohaterów, ale ja miałam okazję pracować z jedną z moich idolek, a nawet przez kilka miesięcy nazywać ją ''mamą''. To był zaszczyt na całe życie. Di była i jest niesamowitą osobą. Jest mi bardzo smutno, że odeszła, z wielu powodów, ale także dlatego, że wydawało mi się, że będzie tu zawsze, olśniewając nas swoim talentem i urokiem (i stylem, no proszę!). Jedna z najlepszych w swojej dziedzinie. Przesyłam całą moją miłość jej dzieciom i bliskim

