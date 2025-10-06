Kimberly Hebert Gregory, amerykańska aktorka znana z licznych ról serialowych, zmarła 3 października w wieku 52 lat. Informację o jej śmierci przekazał jej mąż, Chester Gregory, publikując poruszający wpis w mediach społecznościowych. Przyczyna śmierci Kimberly Hebert Gregory nie została podana do publicznej wiadomości.

Poruszający wpis męża: „Byłaś ucieleśnieniem blasku”

Śmierć Kimberly Hebert Gregory wstrząsnęła fanami oraz społecznością aktorską. Wiadomość o jej odejściu wywołała lawinę komentarzy pełnych współczucia i żalu. Wśród fanów pojawiały się słowa: „Wielka strata”, „Tak mi przykro”, „Najszczersze wyrazy współczucia”.

Chester Gregory, mąż Kimberly Hebert Gregory, uczcił pamięć zmarłej żony wyjątkowo emocjonalnym wpisem na Facebooku. W kilku zdaniach opisał, kim była dla niego i dla innych:

Byłaś ucieleśnieniem blasku, kobietą, której umysł rozświetlał każdy pokój, której obecność niosła ze sobą ogień i wdzięk. Dałaś nam lekcje odwagi, artyzmu, odporności.

Choć nie podał szczegółów dotyczących przyczyny śmierci Kimberly Hebert Gregory, jego słowa jasno pokazały, jak wielką stratę poniosła rodzina i najbliżsi. Aktorka pozostawiła po sobie syna.

Aktorska kariera Kimberly Hebert Gregory

Kimberly Hebert Gregory urodziła się w Houston, gdzie ukończyła The High School for Performing and Visual Arts. Początkowo studiowała psychologię, ale szybko rozpoczęła karierę aktorską na scenie Chicago Theatre Company. To tam zaczęła swoją drogę do świata show-biznesu.

Widzowie zapamiętają ją przede wszystkim z roli w serialu „Wicedyrektorzy”, dostępnym na platformie HBO. Serial zyskał ogromną popularność, a Kimberly była jedną z jego największych gwiazd. Kimberly Hebert Gregory miała bogaty dorobek aktorski. Występowała m.in. w takich serialach jak:

„Grey’s Anatomy”

„Dwóch i pół”

„Prawo i porządek”

„Barry”

„The Act”

„Dollface”

„Zadzwoń do Saula”

„Brooklyn Nine-Nine”

Na dużym ekranie zadebiutowała w komedii „I Think I Love My Wife”, gdzie wystąpiła u boku takich gwiazd jak Kerry Washington i Chris Rock.