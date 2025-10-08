Joan Bennett Kennedy, urodzona 2 września 1936 r. w Nowym Jorku, była pierwszą żoną senatora Teda Kennedy’ego, najmłodszego brata prezydenta Johna F. Kennedy’ego. Została przedstawiona przyszłemu mężowi przez jego siostrę Jean Kennedy. Para zaręczyła się w 1958 r., a ślub odbył się 29 listopada tego samego roku w Bronxville, w stanie Nowy Jork. Mimo że zarówno Joan, jak i Ted mieli wątpliwości co do małżeństwa, ojciec Teda – Joe Kennedy – stanowczo nalegał na ślub. Joan i Ted mieli trójkę dzieci: Karę, Teda Jr. i Patricka. Kobieta była również utalentowaną pianistką klasyczną, a Jackie Kennedy – żona Johna F. Kennedy’ego – radziła jej, by w grze na pianinie szukała ukojenia i siły.

Wypadek w Chappaquiddick i publiczne upokorzenia

W 1969 r. Ted Kennedy spowodował wypadek samochodowy na wyspie Chappaquiddick, w którym zginęła pasażerka – Mary Jo Kopechne. Joan, mimo że była wówczas w trudnym stanie zdrowotnym, towarzyszyła mężowi podczas pogrzebu Kopechne oraz w czasie jego publicznego wystąpienia, w którym przyznał się do opuszczenia miejsca wypadku. Kolejne lata były dla niej pasmem cierpień. Joan Kennedy musiała zmierzyć się z coraz częstszymi doniesieniami o niewiernościach męża i jego problemach z alkoholem. Sama również zaczęła nadużywać alkoholu, próbując poradzić sobie z presją i bólem.

W rozmowie z magazynem "People" w 1978 r. Joan przyznała, że piła, by się zrelaksować na przyjęciach lub by zagłuszyć smutek. Mimo prób walki z nałogiem poprzez uczestnictwo w programie Anonimowych Alkoholików, jej problemy z alkoholem niejednokrotnie trafiały na pierwsze strony gazet. Do najgłośniejszych incydentów należały m.in. przypadki prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

Po rozstaniu z Tedem w 1978 r. para ostatecznie rozwiodła się w 1983 r., po zakończeniu nieudanej kampanii prezydenckiej senatora. Joan Kennedy nigdy więcej nie wyszła za mąż. W ostatnich latach życia prowadziła spokojne życie w Bostonie, z dala od mediów i opinii publicznej.

Spokojne odejście w Bostonie. Joan Kennedy zmarła we śnie

Joan Bennett Kennedy zmarła 8 października 2025 r. w swoim domu w Bostonie. Miała 89 lat. Według doniesień lokalnych mediów odeszła spokojnie, we śnie. Informację o jej śmierci podał magazyn "People".

Joan była postacią tragiczną – przez lata zmagała się z nałogiem, samotnością i medialnym szumem wokół rodziny Kennedych. Jednocześnie zapisała się w pamięci jako kobieta o wielkiej wrażliwości, która próbowała żyć godnie mimo osobistych dramatów.