Diane Keaton, urodzona w 1946 roku w Los Angeles jako Diane Hall, była najstarszą z czwórki dzieci. Jej ojciec był inżynierem budowlanym, a matka gospodynią domową z artystycznymi ambicjami. Już jako nastolatka występowała w szkolnych spektaklach, a po ukończeniu liceum w 1964 roku przeniosła się do Nowego Jorku, by rozwijać swoją pasję aktorską. Przyjęła panieńskie nazwisko matki, ponieważ w Actors' Equity istniała już zarejestrowana Diane Hall.

Jej debiut teatralny miał miejsce w 1968 roku na Broadwayu, gdzie pełniła rolę dublerki w musicalu "Hair". W tym czasie Diane Keaton zmagała się z bulimią, co, jak sama przyznała, było efektem presji związanej z wyglądem. 11 października 2025 roku, przekazano smutne wieści o jej śmierci.

Nie żyje Diane Keaton

Diane Keaton nie żyje. Miała 79 lat. Tragiczne wieści o śmierci wybitnej aktorki przekazała rodzina, która jednocześnie prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Wieści o śmierci Diane Keaton potwierdza także magazyn People. Przyczyna śmierci nie została podana do wiadomości publiczniej.

Przełomowe role Diane Keaton: Annie Hall i Ojciec chrzestny

Prawdziwy przełom w karierze Keaton nastąpił w 1969 roku, gdy wystąpiła w sztuce Woody’ego Allena „Zagraj to jeszcze raz, Sam”. Jej współpraca z Allenem rozwinęła się w kolejne projekty filmowe, w tym kultowy „Annie Hall” z 1977 roku, który przyniósł jej Oscara. Rola ta nie tylko ugruntowała jej pozycję w Hollywood, ale również uczyniła ją ikoną stylu lat 70., głównie za sprawą charakterystycznej garderoby inspirowanej modą męską.

Równie ogromny sukces odniosła dzięki roli Kay Adams w trylogii "Ojciec chrzestny" w reżyserii Francisa Forda Coppoli. Sama Keaton przyznała, że początkowo nie miała pojęcia o skali przedsięwzięcia.

W trakcie swojej kariery Diane Keaton wystąpiła w ponad 60 filmach. Współpracowała z uznanymi reżyserami, takimi jak Nancy Meyers i Warren Beatty. Poza aktorstwem była również reżyserką i autorką książek.

Życie prywatne aktorki – dzieci, wybory, walka z bulimią

Diane Keaton nigdy nie wyszła za mąż, co było jej świadomym wyborem. W jednym z wywiadów przyznała, że już w liceum odrzucała wizję bycia żoną. Keaton adoptowała dwoje dzieci - córkę Dexter i syna Duke’a. To właśnie dzieci były jej największą dumą.

W młodości aktorka zmagała się z bulimią, co opisała jako „życie w kłamstwie” i „chorobę psychiczną”. Publicznie mówiła o trudach walki z chorobą oraz o presji, jaką odczuwała z powodu wyglądu.

Ostatnie lata Diane Keaton

W ostatnich latach Diane Keaton wciąż była aktywna zawodowo. Wystąpiła m.in. w filmach „Book Club” i „Poms”, a w 2021 roku pojawiła się w teledysku Justina Biebera „Ghost”. Pozostawała również aktywna w mediach społecznościowych - szczególnie na Instagramie, gdzie dzieliła się przemyśleniami na temat życia i kariery. Ostatni wpis dodała w kwietniu tego roku.

