Tak Diana z "Rolnik szuka żony" walczy w koronawirusem! Słodko...

Diana z "Rolnik szuka żony" postanowiła postąpić rozsądnie i zastosowała się do apelu Ministra Zdrowia, Łukasza Szumowskiego i innych ekspertów, by pozostać w domu. W ten sposób przyczynia się do zahamowania rozprzestrzeniania się koronawirusa. A wszystko po to, aby nie dopuścić do tak dramatycznej sytuacji, jaka ma miejsce we Włoszech, gdzie liczba zachorowań i zgonów rośnie w zastraszającym tempie!

Teraz Diana z "Rolnika" pokazała, co można robić w wolnym czasie i zajęła się realizowaniem jednej ze swoim pasji, która bez wątpienia jest gotowanie!

Diana z "Rolnik szuka żony" bierze udział w "narodowej kwarantannie"!

Diana opublikowała na Instastories zdjęcie samodzielnie przygotowanego deseru i zdradziła, że bierze udział w akcji #zostańwdomu, która jest związana z wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce i tzw. "narodową kwarantanną", aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Diana już wielokrotnie chwaliła się na Instastories swoimi kulinarnymi eksperymentami, a teraz żartobliwie proponuje, że idealnym sposobem na nudę w czasie kwarantanny może być... praca w kuchni.

Instagram

Diana postanowiła poważnie i odpowiedzialnie podejść do kwarantanny, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Instagram

To nie jedyna uczestniczka "Rolnik szuka żony", która pokazała, jak spędza ten trudny czas. Niedawno Ania Bardowska pokazała, jak razem z synkiem zbudowała śliczny domek z kartonu! Najważniejsze, aby podchodzić poważnie i odpowiedzialnie do obecnej sytuacji.

Spójrzcie na te zdjęcia! Tak znane osoby radzą sobie z "narodową kwarantanną"!

Do akcji #zostańwdomu przyłączyło się mnóstwo gwiazd i znanych osób. Ania Bardowska spędza ten czas na kreatywnej zabawie z dzieckiem!

A Małgorzata Socha rzuciła się w wir sprzątania.