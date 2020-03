Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" przerażona koronawirusem: "Ja całkowicie już nigdzie nie wychodzę!"

Ania Bardowska, którą doskonale znacie z programu "Rolnik szuka żony", postanowiła zabrać głos w sprawie koronawirusa. Sytuacja na świecie, w tym również w Polsce, robi się coraz poważniejsza. Z każdym dniem słyszymy wiadomości o nowych zakażonych, szkoły i żłobki zostały zamknięte, podobnie sytuacja wygląda z kinami, muzeami czy innymi obiektami sportowymi, np. basenami.

Co Ania Bardowska sądzi o koronawirusie? Czy się go obawia? Jakie obostrzenia wprowadziła do swojego życia?

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" o koronawirusie

Powiem wam, że rzadko mam taki problem i nie wiem, jak zacząć. Jak tutaj mówić o innych rzeczach, kiedy wiadomo, o czym wszyscy w ostatnim czasie myślą. Ja całkowicie już nigdzie nie wychodzę, tzn. w miejsca publiczne. Odwołałam wszystkie wydarzenia, imprezy, w których miałam uczestniczyć - powiedziała Ania Bardowska na Instastories.

Ani Bardowskiej obcy nie jest także temat robienia zapasów. Polacy masowo szturmują sklepy i wykupują jedzenie, środki czystości itp. Czy Ania postępuje podobnie?

Co miałam kupić, to kupiłam wcześniej. Chociaż wiecie, jak to jest na wsi. Jedzenia chyba nam nie braknie - powiedziała żona rolnika.

Ania Bardowska powiedziała również o tym, jak rozmawia z dziećmi o koronawirusie i czy w ogóle z nimi na ten temat rozmawia. Okazuje się, że tutaj podchodzi do tematu bardzo racjonalnie.

Skupiam się na dzieciaczkach, na tym, żeby jednak nie pokazywać swoich nerwów i nie wprowadzać tutaj takiej atmosfery - powiedziała Ania Bardowska.

Takie podejście Ani jak najbardziej rozumiemy. Obecna sytuacja bardzo stresuje dorosłych, dlatego też nie powinno wprowadzać się jeszcze większej paniki w domu, zwłaszcza kiedy mamy dzieci.

Ania i Grzegorz Bardowscy mają dwójkę dzieci. Martwią się o swoją rodzinę, dlatego postanowili ograniczyć wyjścia z domu, zwłaszcza Ania.

A wy boicie się koronawirusa?