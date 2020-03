Koronawirus w Polsce. Stan zagrożenia epidemicznego! Co to oznacza dla Polaków?

Tragiczne informacje dotarły do mediów w czwartek 12. marca. Zmarła pacjentka z Poznania, która była zarażona koronawirusem. Tuż po godzinie 13:00 została zwołana konferencja, w której wziął udział Minister zdrowia. W związku ze śmiercią pacjentki i kolejnych potwierdzonych przypadkach zachorowań na koronawirusa, Łukasz Szumowski poinformował, że w Polsce zostanie wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego! Co to dokładnie oznacza?

Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski poinformował o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju!

Niestety, najczarniejszy scenariusz stał się faktem. Pierwsza osoba w Polsce zmarła z powodu zarażenia koronawirusem. Ofiarą jest 57-letnia kobieta z Poznania. Jak jednak poinformowano na konferencji prasowej, pacjentka miała też inne, towarzyszące choroby. W czwartek 12. marca odnotowano również znaczny wzrost przypadków osób zarażonych koronawirusem. W związku z tym w Polsce zostanie wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego. Co to znaczy?

Dzięki temu w Polsce będzie można szybko wprowadzić specjalne działania zapobiegawcze jak np.:

czasowe ograniczenie przemieszczania się,

czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,

czasowe ograniczenie funkcjonowania niektórych instytucji i zakładów pracy,

zakaz organizowania zgromadzeń i skupisk ludzkich

obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych

nakaz udostępnienia lokali do działań przeciwepidemicznych

Niestety, Ministerstwo zdrowia przewiduje, że wkrótce liczba zachorowań na koronawirusa w naszym kraju może dojść nawet do 1000 osób! W dalszym ciągu ministerstwo apeluje o zachowanie zasad higieny oraz bezpieczeństwa. Uczniowie i studenci, którzy aktualnie nie mają zajęć proszeni są, aby potraktowali ten czas nie jako okres ferii, a kwarantanny społeczeństwa.

