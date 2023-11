1 z 4

3. sezon Diagnozy

Już po wakacjach na antenę TVN powraca serial "Diagnoza". W 3. sezonie widzów czeka sporo zmian. Ordynatorem szpitala w Rybniku zostanie bowiem Bogna Mróz (Danuta Stenka). Widzowie poznali ją już pod koniec 2. sezonu. Bogna Mróz zastąpi na tym stanowisku Marię Kaletę (Aleksandra Konieczna). Podobno nowa bohaterka rzuci całkiem inne światło na życiorys doktora Artmana (Adam Woronowicz)!

Zobacz: QUIZ wiedzy z 2. sezonu "Diagnozy"! Sprawdź się przed finałem!

Danuta Stenka to nie jedyna nowa postać, którą zobaczymy w 3. serii "Diagnozy". Oprócz niej do grona lekarzy dołączy także inna piękna aktorka. Jednak to nie ona będzie największym zaskoczeniem! W obsadzie serialu znajdzie się bowiem szalenie przystojny artysta, który być może sporo zamiesza w życiu jednej z bohaterek... Kto to taki? Dowiecie się tego z naszej galerii!

POLECAMY: "Nie chciała mnie słuchać!" Jan Englert podsumował pracę z córką przy "Diagnozie"

Bądź zawsze na bieżąco z newsami! Zapisz się w Facebook Messengerze na dzienną dawkę najważniejszych informacji. Kliknij w link!