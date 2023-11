4 z 6

Kamila Kamińska z aktorami Diagnozy

Widzowie mogą ją również kojarzyć z takich filmów, jak choćby "Sztuka kochania", "Listy do M. 3" czy też "Najlepszy", gdzie zagrała Ewę Meller. To właśnie ta rola przyniosła jej największą popularność. Aktorka została nawet wyróżniona na 42. Festiwalu Filmowym w Gdyni. Wtedy także Kamila Kamińska nieświadomie stała się bohaterką zdjęcia z ministrem Glińskim w roli głównej... Pamiętacie, o co chodziło? Podpowiedź na kolejnym slajdzie!