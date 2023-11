Helena Englert to utalentowana córka aktorskiej pary: Jana Englerta oraz Beaty Ścibakówny. Dziewczyna poszła w ślady rodziców i już teraz świetnie radzi sobie na planie zdjęciowym. Do tej pory mogliśmy ją zobaczyć między innymi w serialu "Barwy szczęścia", gdzie zagrała zbuntowaną Angelę. Później przyszedł czas na "Diagnozę", gdzie wcieliła się w postać Patrycji Krynickiej, córki Oliwiera (w tej roli sam Jan Englert!). To nie była dla niej łatwa praca. Helena Englert musiała wciąż mierzyć się z plotkami, według których to tata załatwił jej rolę w serialu TVN.

Do tej pory w mediach pojawiały się informacje, że na planie "Diagnozy" dochodzi do ostrych spięć pomiędzy aktorem a jego młodą córką. Jak tę współpracę wspomina Jan Englert?

– Nawet nie przegadywaliśmy tekstu, bo nie chciała mnie słuchać. Nie mam jej tego za złe. Moja córka jest ambitna i nawet jej do głowy nie przychodzi, że mogę ją reżyserować czy pouczać. Rozumiem to i cenię – zapewnia Jan Englert w rozmowie z "Faktem".

Co ciekawe, inni aktorzy chętnie słuchali wskazówek starszego kolegi i bardzo często wdrażali je w życie. Czy Helena Englert dobrze robi, ignorując porady taty, który jest cenioną osobistością w świecie filmu i teatru? Czas pokaże...

Helena Englert to córka znanej aktorskiej pary

