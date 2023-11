Podczas ostatniej relacji live Deynn i Daniel Majewski odpowiadali na pytania swoich fanów- a wśród nich nie mogło zabraknąć tych o głośną aferę z siostrą blogerki! Jak głośny skandal skomentowała Deynn?

Nie mam z Klaudią kontaktu, jest mi bardzo przykro, że zrobiła to moja rodzona, ukochana siostra. Nie będę się na ten temat wypowiadać. Nie chcę, żeby więcej mnie ktoś skrzywdził więc nie chcę mieć z nią kontaktu. Żadna osoba, ani zbiór osób, które mnie hejtowały. (...) najgorsze jest to, że to nie była pierwsza taka akcja choć pierwsza na taką skalę, ale ja wtedy też byłam mniej znana. To była już trzecia albo czwarta taka akcja. Ci, którzy mnie śledzą od siedmiu czy ośmiu lat, na pewno pamiętają- przyznała Deynn.