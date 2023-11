"Pytanie na śniadanie" czy "Dzień Dobry TVN"? Który program przyciąga więcej widzów przed telewizory? Kilka tygodni temu władze TVP i TVN poinformowały, że zamierzają wprowadzić zmiany w swoich porannych hitach. Stacja TVN nie tylko wyremontowała studio i zatrudniła nowych prowadzących, ale również zmieniła godzinę emisji "DDTVN". Od 31 sierpnia program jest emitowany od godziny 7:30. Na takie zmiany szybko zareagował prezes TVP, który zdecydował, że "Pytanie na śniadanie" będzie zaczynać się o 7:15.

Nikt nie wyprzedzi Telewizji Polskiej. Jeżeli TVN zrobi „Dzień dobry TVN” o 6.00, to my zrobimy „Pytanie na śniadanie” o 5.45. Dlatego nie ma sensu ścigania się na siłę z TVP - portal wirtualnemedia.pl cytował Jacka Kurskiego, prezesa TVP.

Teraz pojawia się pytanie, czy dzięki wprowadzonym zmianom programy zyskały nowych widzów?

Który program przyciąga więcej widzów?

Jak informuje portal wirtualnemedia.pl od 2 do 10 września program "Pytanie na śniadanie" oglądało średnio 407 tysięcy widzów (w grupie 4+). Portal przypomina, że rok wcześniej poranne show oglądało o 42 tysiące osób więcej. Oznacza to, że "PnŚ" straciło widzów. A jak sytuacja wygląda w przypadku "Dzień Dobry TVN"? Okazuje się, że program TVN w porównaniu do wyników z ubiegłego roku również stracił widzów. Od 2 do 10 września br. show oglądało średnio 373 tysiące osób (w grupie 4+). Rok wcześniej "DDTVN" śledziło o 36 tysięcy osób więcej.

Co ciekawe, oba programy najlepszą oglądalność zanotowały 8 września. "Pytanie na śniadanie" oglądało wówczas 514 tysięcy widzów, a "DDTVN" 685 tysięcy widzów.

