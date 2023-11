Władze TVP zapowiedziały zmiany w emisji programu "Pytanie na śniadanie"! Do tej pory poranne show rozpoczynało się o godzinie 7:55. Jednak teraz okazuje się, że od 2 września wszystko się zmieni! Telewizja Polska postanowiła wydłużyć emisję "Pytania na śniadanie"! To odpowiedź władz TVP na plany konkurencyjnej stacji TVN. Zobaczcie, co o zmianach w śniadaniowym show powiedział Jacek Kurski.

Zmienia się pora emisji "Pytania na śniadanie"

Jak informuje portal wirtualnemedia.pl, już od 2 września (poniedziałek) program "Pytanie na śniadanie" będzie rozpoczynał się o godzinie 7:15! Do tej pory emisja porannego show zaczynała się o godzinie 7:50. Oznacza to, że władze TVP wydłużyły program aż o 40 minut. Skąd taki pomysł? Jest to reakcja na plany stacji TVN, która zaledwie kilka dni temu poinformowała, że od 31 sierpnia "Dzień Dobry TVN" będzie rozpoczynać się o godzinie 7:30.

Nikt nie wyprzedzi Telewizji Polskiej. Jeżeli TVN zrobi „Dzień dobry TVN” o 6.00, to my zrobimy „Pytanie na śniadanie” o 5.45. Dlatego nie ma sensu ścigania się na siłę z TVP - portal wirtualnemedia.pl cytuje Jacka Kurskiego, prezesa TVP.

Jak na wiadomość o zmianie pory emisji "Pytania na śniadanie" zareagowali fani programu? Na fanpage'u "PNŚ" na Facebooku, gdzie została opublikowana informacja o zmianach, pojawiło się sporo komentarzy. Zdania internautów na temat wydłużenia programu są podzielone.

- Dzięki temu wyścigowi rozpoczynania śniadaniówek, niedługo będziemy mieli programy całodobowe???????????? ale to i dobrze :)

- Bardzo fajnie ????

- Zdecydowanie za wcześnie. zapewne trochę telewidzów (sów) stracicie. Skowronki będą oglądały

- Co tak wcześnie do tej pory było o 7 .55 i było ok - komentują internauci.

A Wam podoba się zmiana w porze emisji "Pytania na śniadanie"? Będziecie oglądać program TVP od 7:15?

"Pytanie na śniadanie" zmienia porę emisji

Zmiany zaszły też wśród prowadzących. Do ekipy dołączył między innymi Olek Sikora

