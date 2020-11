Dawid z siódmej edycji "Rolnik szuka żony" szybko stał się jednym z najpopularniejszych uczestników programu po tym, jak między jego kandydatkami zaczęło dochodzić do konfliktów. Najpierw gospodarstwo rolnika na własne życzenie opuściła Agnieszka, a ostatnio widzowie zobaczyli scenę rozpaczy z powodu odejścia Martyny. Wygląda na to, że rolnik po zakończeniu nagrań do programu w końcu znalazł szczęście. Na nowych zdjęciach uśmiech nie schodzi mu z twarzy!

Dawid niedawno świętował swoje 30. urodziny, a teraz pochwalił się pewną zmianą! Okazuje się, że rolnik zapuszcza brodę. Nie wszystkim przypadł do gustu nowy wizerunek Dawida, inni są zachwyceni. Zobaczcie sami, jak wypadła zmiana...

Dawid z "Rolnik szuka żony" zmienia wizerunek

Dawid w ostatnim czasie stał się bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Rolnik właśnie opublikował swoje nowe zdjęcie w neonowej bluzie z promiennym uśmiechem na twarzy, a uwagę zwraca znacznie dłuższa broda. Wygląda na to, że rolnik zdecydował się delikatnie odmienić swój wizerunek i pokochał selfie w lutrze. Nie wszystkim spodobała się taka zmiana:

Bez brody było dużo lepiej - napisała w komentarzu jedna z Internautek.

Z drugiej strony Internauci zauważyli, że Dawid na zdjęciu jest bardzo uśmiechnięty i otrzymał mnóstwo komplementów:

Świetnie wyglądasz uśmiechem wymiatasz i to mi się podoba pozytywnie nastawiony 👏👏👏 Super uśmiech! Dużo szczęścia 😍 Dawid, Ty przystojniaku 😉!

Sami spójrzcie! Lepiej z brodą czy bez?

Tak wygląda Dawid z "Rolnik szuka żony" 7 bez brody!

Kandydatki Dawida w 7. edycji "Rolnik szuka żony" od początku nie mogły dojść do porozumienia. Najpierw odeszła Agnieszka, a potem Martyna zdecydowała, że nie da drugiej szansy rolnikowi.

screen "Rolnik szuka żony" 7 odc. 5

Scena z rozpaczą Dawida wywołała ogromne emocje wśród widzów programu.