Dawid z "Rolnik szuka żony" obchodził 30. urodziny! Czy spędził je z Martyną?

Dawid z 7. edycji "Rolnik szuka żony" obchodził swoje 30. urodziny! Zdjęciem z przyjęcia pochwalił się na swoim Instagramie. Z kim spędził ten ważny dzień?

Czy wydarzenia z ostatniego odcinka "Rolnik szuka żony", gdzie uczestnik przeżył chwilowe załamanie, wpłynęło jakoś na jego samopoczucie podczas tak ważnego dnia? Fani zostawili sporo komentarzy!

Dawid z "Rolnik szuka żony" wczoraj miał podwójny powód do świętowania. Nie tylko Narodowe Święto Niepodległości ale również swoje okrągłe urodziny. Uczestnik show TVP skończył właśnie 30 lat. Zdjęciem i nagraniem z uroczystości pochwalił się w sieci. Niestety nawet gdybyśmy chcieli, nie da się dostrzec czy wśród zaproszonych gości, jest ktoś kogo rolnik mógłby darzyć wyjątkowym uczuciem. Myślicie, że rolnikowi pomimo zawirowań udało się stworzyć coś więcej z którąś z uczestniczek, na przykład z Martyną lub z Magdą? A może wręcz przeciwnie i jego serce wciąż nie jest zajęte?

Na tę informację przyjdzie nam poczekać aż do finałowego odcinka "Rolnik szuka żony". Tymczasem z powodu urodzin Dawida na jego profilu znalazło się sporo życzeń i wsparcia od fanów, szczególnie w kwestii poszukiwania miłości:

- Wszystkiego co najlepsze!😍 Odporności, na ludzi którzy mają gdzieś Twoje uczucia. Spełnienia marzeń:)

- Wszystkiego Najlepszego!!! powodzenia - trzymam kciuki, zasługujesz na to 😘

- Miej w dupie wszystkich tych, którzy swoje smutne życie przelewają na komentowanie Twojego. Bądź szczęśliwy!

- Spełnienia urodzinowych marzeń, tych dużych i tych małych. Zdrowia, miłości i bliskiej sercu osoby u boku. Sto lat 🥳

- Tej wymarzonej kobietki u boku...

- Wszystkiego naj, naj, naj. Zdrówka, zdrówka. Żony, fajnej, nie koniecznie idealnej wizualnie. Nie to się liczy. Na pewno gdzieś ta gwiazdka świeci na niebie. Sto lat. 😊😍😮