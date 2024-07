Wczoraj spore zamieszanie wywołał wpis Marcina Tyszki na temat Osi Ugonoh i Michała Baryzy, w którym nawiązał do ich kulinarnej wizyty w programie TVN. Jurorowi nie spodobało się gotowanie przed kamerami i uważa, że jeśli nie skupią się na modelingu, skończą na ściankach podrzędnych imprez. Ta surowa ocena nie wszystkim przypadła do gustu. Zobacz: W Top Model był nimi zachwycony, a teraz? Tyszka ostro o Osi i Baryzie

Wczoraj na pokazie biżuterii Lilou spotkaliśmy Dawida Wolińskiego i postanowiliśmy zapytać go o to, co sądzi na temat opinii Marcina. Projektant był zupełnie odmiennego zdania niż jego kolega z programu, z którym zresztą podczas półfinału w Lizbonie pokłócił się w podobnej sprawie:

To są ludzie, którzy przyszli do programu z misją, mieli jakiś cel i dalej to kontynuują. Naprawdę się cieszę, że nie marnują swoich szans i naprawdę mają potencjał. Myślę, że usłyszymy jeszcze o nich wiele dobrego, jeśli nie popełnią błędów swoich poprzedników.

Z czyją opinią bardziej się zgadzacie?

