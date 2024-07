Dawid Podsiadło jest aktualnie jednym z najpopularniejszych wokalistów w naszym kraju. Jego debiutancki krążek "Comfort and Happiness" pokrył się już platyną, a singiel "Trójkąty i Kwadraty" nie schodzi z radiowych playlist. Zobacz: Ogromny sukces płyty Dawida Podsiadło

Reklama

Po zwycięstwie w drugiej edycji "X-Factor" raczej nikt nie wróżył młodemu wokaliście aż tak spektakularnej kariery. Kilka tygodni po zakończeniu show Dawid nagrał w duecie z Tatianą Okupnik piosenkę "Tu i Teraz" (zobacz). Utwór nie odniósł komercyjnego sukcesu, a zdaniem krytyków przekreślił jego szanse na jakikolwiek sukces. Na szczęście mylnie.

W rozmowie z dwutygodnikiem Bravo Podsiadło powiedział, co tak na prawdę sądzi o tamtej kolaboracji, która okazała się niewypałem i wyznał dlaczego nie umieścił piosenki na swoje płycie.

- To nie jest mój kawałek. Ja tam tylko śpiewam. To nie jest utwór, który pasuje do mojej płyty. Chciałem, żeby była w pełni moja i teraz mogę tak o nie mówić - powiedział Dawid.

Ciekawe co o tych słowach Dawida sądzi Tatiana. W końcu to ona zabrała go do Londynu, aby nagrać z nim singiel, a na temat współpracy z młodym artystą wypowiadała się bardzo pozytywnie. Zobacz: "Dawid nas wszystkich zaskoczy"

Zobacz także

Reklama

Tak Dawid Podsiadło pracował nad swoją płytą: