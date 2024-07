1 z 12

Dawid Podsiadło to obok Moniki Brodki największy zwycięzca polskich talent-show. Laureat 2. edycji "X-Factor" na początku roku wydał swój debiutancki album "Comfort and happiness", ale warto było na niego czekać. Najlepszym dowodem na to jest duża ilość sprzedanych egzemplarzy płyty w czasach, kiedy płyty sprzedają się o wiele słabiej niż dawniej.

Wczoraj Dawid odebrał podwójną platynę za album. Z tej okazji zagrał specjalny koncert w Warszawie, na którym pojawiło się kilka rzadko bywających na salonach gwiazd.

Paparazzi wypatrzyli m.in. Kasię Kowalską, Kubę Wojewódzkiego z Renatą Kaczoruk i dawno niewidzianego zwycięzcę 1. edycji "X-Factor" Gienka Loskę.

