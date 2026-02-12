Dawid Kwiatkowski od lat jest idolem nastolatek. Wielu fanów pamięta go jeszcze z czasów charakterystycznej fryzury - długiej grzywki opadającej na całe czoło. Teraz muzyk postanowił wrócić do tamtego okresu i opublikował zdjęcie, na którym bardzo przypomina siebie sprzed lat. Trudno uwierzyć, jak bardzo taka zmiana potrafi go odmienić!

Metamorfoza Dawida Kwiatkowskiego

Dawid Kwiatkowski zyskał popularność już jako nastolatek, kiedy wypuścił swoje pierwsze hity. Wówczas uwagę przykuwała jego modna na tamte czasy fryzura - długa, gęsta grzywka. Po wielu latach wiele się zmieniło. Obecnie Dawid nosi zupełnie inne cięcie, które podkreśla rysy jego twarzy.

Niedawno opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym wygląda zupełnie inaczej niż zwykle. Zaprezentował fryzurę bardzo podobną do tej, którą nosił w młodości, podbijając scenę w wieku nastoletnim. Do fotografii dołączył też zabawny wpis. Poznalibyście go w takiej wersji? Spójrzcie tylko!

a te (przyp. red. włosy) co mi się tak dzisiaj ułożyły? ktoś z tamtych czasów zwrócił się do fanów pod zdjęciem.

Ile lat ma Dawid Kwiatkowski?

Czasy, kiedy Dawid Kwiatkowski rozpoczynał swoją karierę muzyczną, minęły bezpowrotnie. Teraz muzyk skończył 30 lat i z tej okazji zorganizował huczną imprezę, na którą zaprosił znajomych ze świata show-biznesu. Wśród gości świetnie bawiły się m.in. Kayah i Maffashion. Wydarzenie odbyło się w iście góralskim stylu.

Pod koniec stycznia do sieci trafiły zdjęcia z tego wyjątkowego święta. Sam Dawid postawił na tradycyjny, góralski strój, a charakterystycznym elementem była marynarka z wyhaftowaną liczbą 30. Urodzinowy tort również zrobił wrażenie, gdyż był wykonany w całości z oscypków.

Aktualnie Dawid Kwiatkowski skupia się na rozwoju swojej muzycznej kariery. W tym roku planuje ruszyć w wyjątkową trasę koncertową i zapowiedział również powstawanie nowych, pięknych utworów.

