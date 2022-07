Dawid Kwiatkowski zagrał na weselu fanki. Nic o tym nie wiedziała. Jej reakcja bezcenna

Dawid Kwiatkowski to jeden z największych idoli młodego pokolenia. Na jego koncertach pojawiają się tysiące zapatrzonych w niego fanów. Dawid Kwiatkowski traktuje ich z wielkim szacunkiem i sympatią. Wokalista organizuje nawet obozy, podczas których spędza z nimi czas i zaraża ich miłością do muzyki. Dawid Kwiatkowski bardzo liczy się ze zdaniem fanów. Dlatego ostatnio spytał ich na Instagramie o bardzo ważną dla niego kwestię... Dawid Kwiatkowski przefarbował się na blond? Dawid Kwiatkowski opublikował na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje w blond czuprynie. Wokalista uspokoił od razu swoich fanów i zaznaczył, że jest to stara fotografia. Dawid Kwiatkowski nie ukrywa jednak, że na poważnie myśli o zmianie wizerunku. Piosenkarz poprosił internautów o to, aby w komentarzach powiedzieli, co myślą o blond kolorze na jego włosach. Zdania były mocno podzielone. Niektórym nie spodobał się pomysł Dawida Kwiatkowskiego na zmianę swojego wizerunku. - A tylko spróbuj się przefarbować - Nie strasz... - Totalnie nie popieram pomysłu bycia Blondi 🤯 - Uff dobrze, że to tylko peruka 🤭 - pisali przerażeni internauci. Nie zabrakło jednak osób, które chętnie zobaczyłyby swojego idola w takiej odsłonie. - Dawaj blond! - Dawaj farbuj! raz się żyje😬 - A mi w sumie wszystko jedno, ładnemu we wszystkim ładnie:) - Co jak co ale fajny ten blond - zachęcają gwiazdora inni. A wy po której stronie jesteście? Wyświetl ten post na Instagramie. u mnie w głowie i na głowie wciąż 1 kwietnia, jakby ktoś...