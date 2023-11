4 z 5

Co na to fanki? Okazuje się, że są zachwycone postawą Dawida Kwiatkowskiego i otwarcie przyznają, że za to właśnie go kochają!

- I za to Cię kocham skarbie. Że jesteś sobą, jesteś prawdziwy, nigdy nie ukrywasz swoich emocji i dodatkowo nauczyles mnie tego. Podstawa to zawsze być sobą! - To jest cudowne , ze nie wstydzisz sie pokazywać tego co czujesz , teraz niewiele osób tak potrafi, jesteś najlepszy - I właśnie to jest w tobie najpiękniejsze, ze nie wstydzisz się pokazywać emocji i wzruszeń .. - piszą zachwyceni fani.

