Jakiś czas temu w mediach wywiązał się nowy konflikt - między Edytą Górniak a Cleo. Górniak zarzucała jurorce "The Voice Kids" brak wdzięczności za "załatwienie" pracy w programie, z kolei Cleo udowodniła, że podziękowała Edycie nie raz. Co o całej sytuacji sądzi Dawid Kwiatkowski, trener w dziecięcym programie, który obserwował zamianę w fotelu jurora na bieżąco? Jak wyglądało przejście Cleo do show? Zobaczcie, co Dawid zdradził nam podczas relacji live na żywo na Facebooku (do obejrzenia tutaj)!

Reklama

Zobacz także: Dawid Kwiatkowski ocenia szanse Viki Gabor na Eurowizji Junior. Jakie ma dla niej rady?

Reklama

Po której stronie jesteście?