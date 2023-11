Edyta Górniak, Cleo i nowa odsłona afery o... podziękowania! Na Instagramie Górniak pojawił się nowy wpis dotyczący konfliktu z Cleo. Gwiazda twierdzi, że podziękowania jurorki "The Voice Kids" za "załatwienie" pracy w programie TVP 2 nie były szczere. Zarzuca jej kłamstwo i manipulacje. Zobaczcie, co napisała Edyta!

Edyta Górniak i Cleo mają poważny konflikt!

Przypomnijmy - w wywiadzie z WP.pl Edyta Górniak zaatakowała Cleo twierdząc, że ta nigdy nie podziękowała jej za załatwienie pracy w The Voice Kids. Rzeczywiście, to Górniak poleciła autorkę hitu "Łowcy Gwiazd" na swoje miejsce, kiedy okazało się, że jej mama jest chora i musi zrezygnować z show. Stało się to na chwilę przed rozpoczęciem nagrań. Cleo przyjęła propozycję, choć nie miała czasu na żadne przygotowania. Edyta uważa, że piosenkarka nie zachowała się z klasą:

Oliwy do ognia dolała Cleo, której załatwiłam pracę w "The Voice Kids". Kiedy moja mama była chora, to przecież to było moje miejsce, które jej oddałam, za co nigdy nie podziękowała, nigdy tego nie doceniła - powiedziała Edyta.

Cleo była zszokowana słowami Górniak. Na swoim Instagramie udowodniła, że niejednokrotnie dziękowała Edycie, co więcej - wysłała jej i mamie prezent.

Nie byłam w stanie uwierzyć w to co usłyszałam w tym wywiadzie. Edyta Górniak, serio?! Nie jestem osoba, która buduje zainteresowanie w mediach aferami, tworzę MUZYKĘ i na niej się skupiam. [...] Z całym szacunkiem Droga Edyto, ale wytykanie mi braku wdzięczności i podziękowań za udział w The Voice Kids, jest co najmniej nie na miejscu. Jest mi cholernie przykro. Na załączonym zdjęciu (GALERIA) przypominam Ci dwa prezenty jakie dostałaś ode mnie dla CIEBIE i TWOJEJ MAMY z podziękowaniem i życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia dla Twojej Mamy. Przekazałam Ci je 14 sierpnia 2018. Dodatkowo przekazałam podziękowania przez mojego menadżera (który wtedy był również Twoim managerem koncertowym). Zamieściłam podziękowania na swoim INSTAGRAMIE oraz Facebooku. W wywiadach dotyczącym The Voice Kids też Ci dziękowałam. Mało? Życzę Ci z całego serca wszystkiego najlepszego. Proszę Cię jednak uprzejmie żebyś nie mieszała mnie w swoje afery. - odpowiedziała Cleo.

Edyta uważa, że przeprosiny były wymuszone reakcją i naciskami jej fanów, którzy zauważyli, że Cleo skasowała pierwotny post z sierpnia 2018 roku dotyczący jej udziału w "The Voice Kids" i dodała nowy, w którym wspomina o (dawnej) koleżance. Na dowód ma zachowane screeny.

Niezależnie - „Podziękowania” napisane pod presją reakcji Dziennikarzy i moich Fanów na Twój pierwszy z planu wpis - nie mają dla mnie wagi. Pisane były one wyłącznie strachem przed złym PR’em... Szkoda że skasowałaś swój pierwszy post... Na szczęście został w archiwach netu. Przypomnieć Ci? - napisała pod postem Cleo Górniak.

Kiedy Cleo zakończyła dyskusję z artystką, Górniak na swoim Instagramie opublikowała NOWY wpis dotyczący konfliktu z piosenkarką. Twierdzi, że Cleo nie ma dobrych intencji, a wszelkie prezenty i podziękowania były z jej strony wymuszone, czego nie traktuje poważnie:

Bardzo Proszę, nie dajcie się już dalej prowokować. Fakty mówią więcej niż setki słów. PS. Prezent, sfotografowany i trzymany przez Cleo w tel do dziś, na wypadek potrzebnego alibi - „żeby ludzie nie gadali” był przemyślanym ruchem marketingowym jej i agenta, po reakcji Dziennikarzy i Fanów na post, który w następstwie wykrycia przez media prawdy - Cleo pilnie usunęła ze swojego instagrama, (wstawiając w jego miejsce inny..) Na szczęście net wszystko archiwizuje. „Prezent” przekazany nam kilkanaście dni po aferze, był wymuszony reakcją publiczną i miał charakter nie podziękowań, nie przeprosin za publiczne kłamstwo, lecz był przemyślanym ruchem naprawienia wizerunku. Stąd upublicznienie jego zdjęć. Przekazałam go dzieciom w krakowskim przedszkolu.

Nas zastanawia, czego Edyta oczekiwała od Cleo i kto, w sytuacji takiej jak nagłe zastąpienie w pracy, powinien komu dziękować.

Edyta jest rozżalona postawą Cleo.

Cleo jest smutna z powodu słów Edyty.

Po której stronie stoicie?

