Dawid Kwiatkowski chodził do terapeuty przed festiwalem: "Nie wiem, czy wyszedłbym na scenę"

Dawid Kwiatkowski zaskoczył szczerym wyznaniem w rozmowie z mediami. Artysta zachwycił swoim występem na Top of the Top Festival 2021 w Sopocie i wygrał Bursztynowego Słowika, ale okazuje się, że przed koncertem musiał skorzystać z pomocy specjalisty. Dawid Kwiatkowski nie ukrywa, że pomógł mu terapeuta. Sprawdźcie, co dokładnie powiedział po zejściu ze sceny!

Dawid Kwiatkowski o terapii przed festiwalem w Sopocie

Top of the Top Festival 2021 w Sopocie już za nami. Wielkie muzyczne święto trwało trzy dni, a w tym czasie w Operze Leśnej zaśpiewała plejada największych gwiazd. Podczas festiwalu w Sopocie odbył się konkurs o Bursztynowego Słowika, w którym o zwycięstwo walczyli: Roksana Węgiel, Viki Gabor, Margaret, Grzegorz Hyży, Arek Kłusowski, Michał Szczygieł i Dawid Kwiatkowski. Najwięcej głosów zdobył Dawid Kwiatkowski, który zaśpiewał utwór "Bez Ciebie" i to on otrzymał Bursztynowego Słowika.

To jest niesamowite do jakiego momentu doprowadził mnie Bóg. Nie zdajecie sobie sprawy, jaki On ma dla was plan - mówił wzruszony artysta.

Piotr Matusewicz/East News

Po zejściu ze sceny Dawid Kwiatkowski w rozmowie z reporterem portalu pudelek.pl szczerze przyznał, że przed festiwalem zgłosił się o pomoc do terapeuty. Dlaczego?

Nie wiem, czy wyszedłbym bez niego na scenę. Po tym czasie pandemicznym czegoś mi brakowało w sobie, takiej odwagi, jaką miałem przed tym czasem. Kiedy dowiedziałem się, że będę występował w Sopocie to od razu wiedziałem, że potrzebuję pomocy terapeuty- zdradził Dawid Kwiatkowski. Takie osoby są potrzebne, to nie jest żaden wstyd. Myślę, że połowa artystów chodzi do terapeuty, ale się do tego nie przyznaje - dodał

Podlewski, AKPA

Dawid Kwiatkowski uspokoił jednak swoich fanów i zapewnił, że nic złego nie dzieje się w jego życiu.

Żebyście nie myśleli drodzy widzowie, że była jakaś tragedia, miałem depresję - broń Boże, po prostu chciałem się cieszyć, tak jak dzisiaj się cieszyłem- tłumaczył, dlaczego zdecydował się na rozmowę z terapeutą przed festiwalem.

Jesteście zaskoczeni wyznaniem Dawida Kwiatkowskiego?

Zobacz także: Z kim się nie rozstaje? Gdzie chciałby mieszkać? Dawid Kwiatkowski odpowiada na pytania z naszego kwestionariusza!

Dawidowi jeszcze raz serdecznie gratulujemy Bursztynowego Słowika!