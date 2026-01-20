David Beckham widziany po oświadczeniu Brooklyna

David Beckham został zauważony w Davos, Szwajcaria, gdzie uczestniczył w Światowym Forum Ekonomicznym jako Ambasador Dobrej Woli UNICEF, partner Authentic Brands Group oraz współwłaściciel Inter Miami CF. Jego obecność w Davos miała miejsce 20 stycznia 2026 roku, zaledwie dzień po publikacji poruszającego oświadczenia przez jego najstarszego syna, Brooklyna Beckhama.

Beckham, który w tym roku skończył 50 lat, pozował do promocyjnych zdjęć oraz wziął udział w podcaście Radia Davos. Zapytany przez dziennikarza w Szwajcarii o wypowiedzi swojego syna, zdecydowanie odmówił komentarza.

Brooklyn Beckham oskarża rodziców o kłamstwa i manipulację

Brooklyn Beckham opublikował 19 stycznia 2026 roku siedmioczęściowe oświadczenie na Instagram Stories. W swoich wypowiedziach oskarżył swoich rodziców - Davida i Victorię Beckham - o wieloletnią kontrolę nad jego wizerunkiem i relacjami w mediach. Celebryta wprost przyznał, że nie zależy mu obecnie na pojednaniu z rodziną, ponieważ przez długi czas był kontrolowany.

Brooklyn Beckham ujawnił wstrząsające kulisy ślubu z Nicolą Peltz

W dalszej części swojego oświadczenia Brooklyn opisał nieznane dotąd szczegóły konfliktu rodzinnego, który nasilił się podczas przygotowań do jego ślubu z Nicolą Peltz Beckham w kwietniu 2022 roku. Twierdził, że jego matka, Victoria Beckham, na ostatnią chwilę odwołała projektowanie sukni ślubnej dla jego narzeczonej, co zmusiło Nicolę do znalezienia nowej kreacji w trybie pilnym.

Brooklyn ujawnił również, że rodzice próbowali go nakłonić do podpisania dokumentów, które odbierałyby mu prawa do nazwiska, zanim jeszcze doszło do ślubu. Dodał też, że jego matka nazwała go „złym” w kontekście decyzji o posadzeniu przy ich stole jego babci Sandry i babci Nicoly - Naunni - ponieważ obie były wdowami.

David Beckham odmawia komentarza w sprawie syna

Mimo że temat dominuje w mediach społecznościowych i światowych serwisach informacyjnych, David Beckham zdecydował się nie komentować oskarżeń Brooklyna. Podczas swojej obecności w Davos, gdzie promował inicjatywy związane z dialogiem i współpracą globalną, zachował pełną powściągliwość.

Do tej pory wokół złych relacji między Brooklynem Beckhamem a jego rodzicami krążyły wyłącznie plotki. Niedawno jednak syn Victorii i Davida wydał oświadczenie, w którym po raz pierwszy tak otwarcie opowiedział o rozłamem w rodzinie.

David Beckham widziany po oświadczeniu Brooklyna Lafargue Raphael/ABACA/Abaca/East News