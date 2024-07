Zeznania lekarzy pogrążyły Dariusza K. Podczas dzisiejszej rozprawy biegli sądowi podważyli zeznania byłego męża Edyty Górniak, który został oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku samochodowego pod wpływem narkotyków. Dariusz K. nie przyznaje się do brania narkotyków w dniu wypadku, twierdzi, że zażył je dzień wcześniej. Jak donosi "Fakt" w wersję muzyka nie wierzą biegli sądowi, którzy podczas rozprawy zeznali, że badania jednoznacznie wskazują na to, że Dariusz K. nie tylko brał narkotyki na kilka godzin przed zdarzeniem, ale również wcześniej.

Nie jest to możliwe, by oskarżony zażywał kokainę dnia poprzedniego i ona utrzymała się we krwi 24 godziny - powiedział w rozmowie z tabloidem biegły sądowy, Zbigniew Wawer. Według relacji Faktu drugi biegły zaprzecza także tezie jaką przedstawiał wcześniej Dariusz K., że wszyty esperal miał wpływ na jego stan psychiczny.