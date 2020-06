Dariusz K. wychodzi na wolność! Okazuje się, że były mąż Edyty Górniak, który został skazany na sześć lat więzienia, wyjdzie z więzienia wcześniej. Jak donosi portal plotek.pl Dariusz K. skorzystał z możliwości z warunkowego przedterminowego zwolnienia. Jest komentarz Sądu Okręgowego w Warszawie! Zobaczcie, jak sąd skomentował doniesienia dotyczące producenta muzycznego.

Dariusz K. wychodzi na wolność

Dariusz K. w połowie lipca 2014 roku doprowadził do tragicznego wypadku na warszawskim Ursynowie- były mąż Edyty Górniak śmiertelnie potrącił 63-letnią kobietę. W 2017 roku producent muzyczny został skazany na sześć lat więzienia. O tragicznych wydarzeniach opowiedziała jakiś czas temu Edyta Górniak. Artystka w programie "My Way" zdradziła, jak dowiedziała się o wypadku.

Pamiętam ten dzień bardzo dobrze. Dostałam SMS-a od Marcina mojego (menedżer gwiazdy - przyp. red.). Wzięłam do ręki telefon, podchodziłam do lodówki coś wyciągnąć - pewnie mleko do kawy - nie pamiętam dokładnie. Przeczytałam takie słowa: „Edi, nie mam odwagi zadzwonić. Nie wiem, jak ci to powiedzieć, więc napiszę. Darek zabił człowieka. Mamy około 6-7 godzin zanim dowie się o tym prasa - Edyta Górniak wspominała w programie "My Way". Pamiętam, że mi się nogi ugięły i że się osunęłam pod tą lodówką - dodała.

Dariusz K. odbywał karę w zakładzie w Grądkach-Woniecku. Teraz okazuje się, że Dariusz K. skorzystał z prawa do przedterminowego zwolnienia i wkrótce wyjdzie na wolność! Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził medialne doniesienia!

Informujemy, że postanowieniem z dnia 30.04.2020 r. wydanym przez Sąd Okręgowy w Łomży w sprawie II 1.Kow 403/20/wz. skazanemu udzielono warunkowego przedterminowego zwolnienia. W XI Wydziale Penitencjarnym Sądu Okręgowego w Warszawie założono stosowną dokumentację, w tym, związaną z objęciem tej osoby dozorem kuratora sądowego- czytamy na portalu plotek.pl.

Dozór, ze względu na pandemię koronawirusa, ma odbywać się telefonicznie.

Przypomnijmy - Dariusz K. jest byłym mężem Edyty Górniak. W 2004 roku urodził im się syn, Allan. Rok później wzięli ślub. W 2010 roku odbył się medialny rozwód pary.

Zobacz także: Dariusz K. prosi o niższy wymiar kary! "Będę błagał o przebaczenie do końca moich dni". Ile lat dostanie?

Dariusz K. wychodzi na przedterminowe zwolnienie.