Edyta Górniak w programie "My Way" wspominała wypadek byłego męża i zdradziła, jak zareagowała, kiedy się o nim dowiedziała. Kolejny odcinek programu TVN, w którym artystka uczy się prowadzić samochód, już za nami. W show jak zwykle nie zabrakło wzruszających momentów i zaskakujących wyznań wokalistki. Tym razem Edyta Górniak zdradziła, jak zareagowała na wiadomość, że jej były mąż miał wypadek. Gwiazda nie mogła powstrzymać łez przed kamerą! Zobaczcie, co powiedziała o byłym mężu i jak próbowała chronić swojego syna!

Edyta Górniak szczerze o wypadku Dariusza K.

Do wypadku z udziałem byłego męża Edyty Górniak doszło w 2014 roku. Dariusz K. jadąc ulicami Warszawy śmiertelnie potrącił 63-letnią kobietę. Teraz po ponad 5 latach od tamtych tragicznych wydarzeń Edyta Górniak zdradziła, jak dowiedziała się o wypadku byłego męża.

Pamiętam ten dzień bardzo dobrze. Dostałam SMS-a od Marcina mojego (menedżer gwiazdy - przyp. red.). Wzięłam do ręki telefon, podchodziłam do lodówki coś wyciągnąć - pewnie mleko do kawy - nie pamiętam dokładnie. Przeczytałam takie słowa: „Edi, nie mam odwagi zadzwonić. Nie wiem, jak ci to powiedzieć, więc napiszę. Darek zabił człowieka. Mamy około 6-7 godzin zanim dowie się o tym prasa - Edyta Górniak wspominała w programie "My Way". Pamiętam, że mi się nogi ugięły i że się osunęłam pod tą lodówką - dodała.

Edyta Górniak nie ukrywała wzruszenia wspominając tragiczne wydarzenia sprzed lat.

Pierwsze, co pomyślałam, to: „Boże, to mogłabym być ja”. Wiele razy mnie straszył, że mi zrobi krzywdę. To była pierwsza myśl. Nie wiedziałam jeszcze, że chodzi o auto, że wziął narkotyki itd. Pamiętam, że nie mogłam oddychać. Zorganizowałam auto. Pojechał ze mną znajomy. Musiałam jak najszybciej dotrzeć do Allana, żeby on nie zobaczył nagłówków. Żeby się nie dowiedział o tym z gazet po prostu. Wiedziałam, że jest gdzieś na Mazurach i że może np. pojechać z dziadkiem po bułki i zobaczy na pierwszej stronie ojca w kajdankach i po prostu nie będzie na to przygotowany… Może to zabrzmi teraz trochę jak żart, ale również po tym jedną z moich myśli było: „dobrze, że nie mam prawa jazdy” - mówiła w programie.

Widzieliście ostatni odcinek programu "My Way", w którym Edyta Górniak wspominała wypadek byłego męża?

Edyta Górniak w programie "My Way" wspominała wypadek byłego męża

Artystka nie ukrywała wzruszenia w show TVN

