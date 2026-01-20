Daria Zawiałow to obecnie jedna z najbardziej popularnych i uznanych w świecie muzycznym polskich wokalistek, piosenkarek, kompozytorek i autorek tekstów. Swoich sił początkowo próbowała w popularnych telewizyjnych programach takich jak "Mam talent" oraz "X Factor". Obecnie może poszczycić się czterema nagranymi studyjnie albumami oraz aż siedmioma Fryderykami. Teraz gwiazda pochwaliła się fanom kolejnymi radosnymi wieściami, których nie świętuje sama.

Daria Zawiałow podzieliła się z fanami powodem do świętowania!

Już pierwszy wydany album Darii Zawiałow pokrył się platyną, a trzy kolejne zyskały równie duże uznanie wśród polskich słuchaczy. Wielokrotnie nagradzana piosenkarka może się również pochwalić radiowymi hitami takimi jak "Hej, Hej!", "Nie dobiję się od ciebie" i "Ballada o niej". W swojej dyskografii ma także utwory nagrane we współpracy z innymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej i to właśnie jeden z takich projektów osiągnął właśnie niebywały sukces.

W swoim wieczornym wpisie Daria Zawiałow z radością poinformowała, że utwór "I Ciebie też bardzo" jako pierwszy w swojej kategorii zdobył ponad 100 milionów odtworzeń na popularnej platformie streamingowej.

'I Ciebie też bardzo' przekroczyło dziś 100 MILIONÓW odtworzeń na Spotify. Jest to pierwszy utwór (poza kategorią rapu), który osiągnął taki wynik w Polsce. ogłosiła wokalistka

Piosenkarka postanowiła też zdradzić fanom kulisy powstawania utworu oraz opowiedzieć, jakie emocje towarzyszyły jej przy otrzymywaniu tysięcy pozytywnych recenzji od słuchaczy.

Pisząc ten utwór nawet by nam się to nie przyśniło. Chociaż z całą pewnością siedząc w studio czuliśmy jakąś magię. Magię, która jak żaden inny utwór, wpłynęła na nasze życie. Magię, którą potem dostawaliśmy od Was w tysiącach wiadomości, w Waszych osobistych historiach związanych z tą piosenką. Magię, którą mogliśmy słyszeć w setkach tysięcy Waszych głosów pod sceną. wyznała Zawiałow

Nie zabrakło też oczywiście podziękowań dla całego zespołu, z którym Daria stworzyła hit. Szczególnie wyróżniła Dawida Podsiadło oraz Vito Bambino, z którymi stworzyła tercet wykonujący "I Ciebie też bardzo", i bez których udziału teraz nie ogłaszałaby tak radosnych wieści.

Jestem wzruszona i maksymalnie zaszczycona, że mogłam być częścią tej przygody. Dzięki piękne wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do tego utworu, do teledysku, który powstał, do koncertów na trasie Męskiego Grania. napisała artystka

Dawid Podsiadło nie szczędził słów w komentarzu

Wśród tysięcy komentarzy od fanów, pod wpisem Darii Zawiałow największą popularność zdobył ten napisany przez Dawida Podsiadłę. Piosenkarz zdecydował się napisać kilka słów do wielbicieli utworu w charakterystycznym dla siebie stylu.

Ale fajnie, że tak to się wszystko stało. dzięki misie twórcze i dziękuję misie odbiorcze, całuski w czółko cieplutkie dla wszystkich elo mordki. napisał wokalista

Zobacz także: