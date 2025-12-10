Daria Zawiałow podzieliła się z fanami osobistym sukcesem, bo jak sama przyznała, obiecała sobie, że w tym roku "zrobi prawko" i właśnie zdała egzamin na prawo jazdy. Tą radosną informacją podzieliła się w swoich mediach społecznościowych, gdzie z entuzjazmem oznajmiła, że świąteczne hasło „Driving home for Christmas” w tym roku ma dla niej zupełnie inne znaczenie. To jednak nie koniec wieści od Darii!

Daria Zawiałow wraca do koncertowania

Rok 2026 będzie dla Darii Zawiałow czasem przerwy od koncertowania. Artystka planuje skupić się na życiu prywatnym oraz tworzeniu nowego materiału. Wiosną 2027 roku powróci na scenę z nowym albumem oraz trasą koncertową. Choć fani będą musieli poczekać na nowe utwory, już teraz wiadomo, że nadchodzący etap w karierze artystki będzie przełomowy.

Zakończenie ery „Dziewczyny Pop” i zapowiedź nowego rozdziału wzbudzają ogromne emocje. Daria Zawiałow nie przestaje zaskakiwać i już szykuje dla swoich fanów kolejne niespodzianki:

Korzystając z tej okazji postanowiłam się podzielić nie tylko tym, ale i garścią innych newsów. Jutro o godzinie 12:00 rusza specjalny, świąteczny drop biletów na trasę 2027. Czyż to nie jest wspaniały pomysł na christmas gift? - podzieliła się nowiną artystka

10 grudnia 2025 o godzinie 12:00 rozpoczęła się sprzedaż limitowanej, świątecznej puli biletów na trasę koncertową Darii Zawiałow zaplanowaną na 2027 rok. Bilety są dostępne do 23 grudnia 2025 lub do wyczerpania puli. Trasa obejmuje cztery największe hale koncertowe w Polsce: 08.05.2027 – Wrocław, Hala Stulecia, 15.05.2027 – Warszawa, COS Torwar, 22.05.2027 – Kraków, TAURON Arena Kraków, 29.05.2027 – Gdańsk/Sopot, ERGO ARENA.

Daria Zawiałow zdała egzamin na prawo jazdy

Oprócz trasy koncertowej Daria Zawiałow ma też osobiste powody do radości, bo jak już wspomnieliśmy, właśnie spełniła swoje marzenie i zdała egzamin na prawo jazdy. Artystka nie ukrywa, że był dla niej jeden z priorytetów na ten rok i udało się!

Obiecałam (sobie i Wam), że w tym roku zrobię prawko. ZDAŁAM! Mam. Aaaaaa! Wieka radocha. napisała Daria Zawiałow

Gratulacje od fanów płyną ze wszystkich stron.

No brawo GRATULACJE @zavialovd piękny prezent sobie zrobiłaś

Lucky egzaminator! A teraz ruszamy w trasę

