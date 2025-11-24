Magazyn „Wprost” opublikował 15. już edycję prestiżowego rankingu „50 najbardziej wpływowych Polaków”. W tym roku lista przeszła istotne przetasowania - z zestawienia zniknęły takie nazwiska jak Andrzej Duda, Adam Bodnar, Izabela Leszczyna, Tadeusz Rydzyk czy Roman Giertych. Ich miejsce zajęli zupełnie nowi gracze - aż 26 osób debiutowało na liście, co świadczy o ogromnej dynamice zmian w polskiej sferze wpływów.

Na czele zestawienia uplasowali się Donald Tusk i Karol Nawrocki, ale to nazwiska z kręgów show-biznesu i Internetu wywołały największe emocje.

Iga Świątek pokonała Lewandowskich. Oto czołówka rankingu „Wprost”

Najwyżej notowaną przedstawicielką świata sportu i show-biznesu została Iga Świątek, która zajęła sensacyjne 6. miejsce. To awans, który pokazuje rosnące znaczenie młodej tenisistki nie tylko na korcie, ale i w przestrzeni publicznej. Za nią, na 10. miejscu, uplasowali się Anna i Robert Lewandowscy. To spadek względem poprzednich lat - jeszcze w poprzednim zestawieniu Robert Lewandowski znajdował się wyżej. Para nadal jednak utrzymuje się w ścisłej czołówce najbardziej medialnych i wpływowych osób w Polsce.

Dawid Podsiadło, który od lat dominuje na polskiej scenie muzycznej, zajął 17. miejsce. Sanah uplasowała się na 22. pozycji, a reżyser Wojciech Smarzowski – na 24.

Bagi na fali po finale „Tańca z Gwiazdami”. Sensacyjne miejsce w rankingu

Bagi, zwycięzca jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”, zajął niespodziewane 28. miejsce. Twórca internetowy znany ze swojego zaangażowania w tematy społeczne, w tym otwarte mówienie o zdrowiu psychicznym i promowanie akceptacji osób z zespołem Downa, zdobył uznanie nie tylko widzów, ale i redakcji „Wprost”. Warto przypomnieć, że wygrana Bagiego wywołała aferę wśród widzów „Tańca z Gwiazdami”.

Swoją działalnością w sieci nie tylko bawi, ale i uczy - przede wszystkim otwartości na mówienie o zdrowiu psychicznym i emocjach. Na jego social mediach często widzimy Matyldę, siostrę Bagiego. W ten sposób - jak przyznaje - chce pokazać, że osoby z zespołem Downa mogą wieść szczęśliwe życie i realizować własne pasje czytamy o Bagim w uzasadnieniu redakcji.

Friz i Wersow, internetowa para znana z ogromnych zasięgów i wpływu na młodsze pokolenie, zajęli 31. miejsce. Choć dla wielu może to być zaskoczeniem - można było spodziewać się, że będą wyżej - to i tak potwierdzają swoją silną pozycję wśród najbardziej wpływowych celebrytów 2025 roku.

Kto jeszcze znalazł się na liście?

Żurnalista znalazł się na 46. pozycji. Prowadzący jeden z najpopularniejszych podcastów w Polsce, mimo burzliwej przeszłości, wciąż ma ogromny wpływ na opinię publiczną. Jego obecność na liście spotkała się z mieszanymi reakcjami - zwłaszcza w kontekście jego konfliktu z Kubą Wojewódzkim, który zrezygnował z pracy w Teatrze 6. piętro właśnie z powodu obecności Żurnalisty.

Tuż przed nim, na 42. miejscu, znalazł się Konopsky - youtuber i komentator znany ze swojej działalności w sieci. Jego awans do rankingu to sygnał, że nowe media coraz śmielej wypierają tradycyjne źródła wpływu.

Tegoroczny ranking Wprost zaskakuje nie tylko obecnością nowych twarzy, ale również zniknięciem wielu dotychczasowych liderów. Z listy wypadł prezydent Andrzej Duda, który jeszcze rok wcześniej zajmował wysokie 4. miejsce. Nie znaleźli się na niej również Adam Bodnar, Izabela Leszczyna, Tadeusz Rydzyk i Roman Giertych.

