Czy wśród nich jest Darek z Klanu? Aktor nie zostawił suchej nitki na utworze kolegi po fachu:

Tak gówniano-pretensjonalny jest ten kawałek, że po prostu nie wiem no... Nie wiem co mnie ostatnio taka irytowało no. Chyba to logowanie do HBO GO, jak tam trzeba. W telewizorze chcesz się połączyć, a potem się musisz zalogować na innym urządzeniu, tam wpisać jakiś PIN. To opór był. Ale to teraz bardziej mnie irytuje. No na maksa mnie to irytuje. No co on tam śpiewa. Nie wiem, tam że nie chce politycznie żyć, że tłumy na ulicach to on będzie córkom jeść będzie robił. Kur**a, no. Nie może wcześniej zrobić jeść i potem odgrzać? Tam o ważne rzeczy się ludzie upominają i co, on musi jeść teraz zrobić? Mikrofali nie ma, no? Albo ten: raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy... Walczy kur**a. To jest nagroda, będzie murowana - kandydat na antypiosenkę roku. - mówi Lewandowski.