Sam Zenon jakiś czas temu również przyznał, że pozwalał Danielowi na wiele, rozpieszczał go i był wobec niego łagodny. Uznał, że każdy uczy się na własnych błędach.

Chodziłem z żoną na wywiadówki do Daniela. Jedną zapamiętałem szczególnie. Zwołano ją w trybie natychmiastowym. Była wielka afera, bo syn i jego koledzy w drugiej klasie gimnazjum dorwali się do alkoholu, a potem wyskakiwali przez okno na parterze i uciekli z zajęć. Niech każdy uczy się na swoich błędach. Jestem łagodny wobec Daniela. Mnie wychowano bezstresowo, ojciec w życiu nie podniósł na mnie ręki, więc w moim życiu także nie stosuję przemocy. Może to niedobrze, ale rozpieszczałem syna. Zawsze miał wszystkie najmodniejsze zabawki i gadżety... Czasem dostawało mi się słownie od żony, że powinienem być bardziej stanowczy i wymagający wobec syna - wspominał Zenon w swojej książce "Życie to są chwile"