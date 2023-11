W szóstym odcinku "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" z programem pożegnali się Daniel Qczaj i Paulina Biernat. Sportowiec i tancerka nie wezmą już udziału w walce o pierwsze miejsce i Kryształową Kulę. Ale czy mają swoich faworytów wśród kolegów i koleżanek z programu? Odpowiedź może was bardzo zdziwić!

Daniel Qczaj o kulisach "TzG"

Tamara Gonzalez Perea, Tomasz "Gimper" Działowy, Agnieszka Radwańska, Mariusz Węgłowski, Joanna Mazur i Jakub Kucner. Ci uczestnicy mają jeszcze szansę wygrać Kryształową Kulę i 100 tysięcy złotych. Niestety w miniony piątek z tanecznym show pożegnał się Daniel Qczaj, pomimo że na parkiecie poradził sobie naprawdę bardzo dobrze! Trener i Paulina Biernat zatańczyli taniec współczesny. Otrzymali 21 punktów i wcale nie była to najniższa ocena!

Jak Qczaj zareagował na przegraną? W jednym z wywiadów sportowiec powiedział, że "ma nadzieję, że wygra prawda, nie ściema i hipokryzja, która w programie została". Co dokładnie miał na myśli? Zapytaliśmy go!

Przez mój góralski temperament czasami powiem coś szybciej niż pomyślę. Ja i Paulinka mieliśmy relację prawdziwą i na szczęście nie musieliśmy udawać sympatii na potrzeby programu. Niestety nie wszystkie pary mają to szczęście. Nie zdradzę o którą parę chodziło, ponieważ nie chcę by prywatne relacje wpłynęły na postrzeganie ich tańca w programie, w którym przede wszystkim powinno chodzić o taniec - powiedział Party.pl Qczaj.

Mamy nadzieję, że sprawa między uczestnikami rozwiąże się i wygra oczywiście najlepszy tancerz! ;) W ostatnim odcinku drugą w programie "trzydziestkę" zdobyła Agnieszka Radwańska. Po palcach depcze jej Joanna Mazur, która za swój taniec otrzymała 26 punktów. Niewidoma uczestnika w 6. odcinku programu poruszyła serca widzów, pokazując swoje mieszkanie, w którym nie ma toalety. Czy w finale zmierzą się te dwie panie? A może Macademian Girl lub Mariusz Węgłowski wygrają program?

Kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami" już w piątek o godz. 20:05 na Polsacie.

eastnews

East News