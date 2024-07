Marcin Daniec potrafi rozbawić publiczność do łez. Jego poczucie humoru znane jest chyba wszystkim, jednak nie każdy wie, że satyryk uratował życie sześciu osobom!

Jak podaje „Super Express” Daniec przeszedł kiedyś kurs na ratownika wodnego, dzięki czemu wiedział co robić gdy w jego pobliżu ktoś potrzebował pomocy.

Jedną z osób, które uratował była jego własna matka.

- Mama świetnie pływała, ale nagle „urwało się” dno rzeki. Wpadła do dziury, spanikowała- zdradził satyryk.

Gratulujemy postawy godnej naśladowania!

