Damian Kordas skradł serca widzów wygrywając "Masterchefa", a teraz jest już na stałe zadomowiony w naszym show-biznesie i chętnie bierze udział w różnym programach. Ostatnio jego aktywność w mediach społecznościowych była jednak znacznie mniejsza. Okazało się, że 30-latek przeszedł przeszczep nerki. Teraz postanowił opowiedzieć o wszystkim na swoim Instagramie — internauci są wzruszeni jego historią.

Damian Kordas zdobył popularność dzięki wygranej w 4. edycji "Masterchefa", kiedy miał zaledwie 22-lata. Od tego czasu jego kariera nabrała tempa i chętnie brał udział w innych popularnych programach m.in. "Taniec z gwiazdami" czy "Agent. Gwiazdy", które również zwyciężył. Utalentowany kucharz pojawiał się również w "Dzień dobry TVN", gdzie gotował na oczach widzów. Ostatnim czasem jego aktywność jednak zmalała - jak się teraz okazało, 30-latek zmagał się problemami zdrowotnymi. Na swoim Instagramie Damian poinformował, że miał przeszczep nerki.

Przeszczep nerki sprawił, że w końcu odzyskałem siły i chęci do działania, do gotowania dla Was. Ostatnie miesiące jeszcze przed przeszczepem były dla mnie ciężkie i choć bardzo chciałem, nie potrafiłem znaleźć w sobie pokładów energii, by działać na pełnych obrotach, jak wcześniej. Aaaaale! Wszystko poszło zgodnie z planem, czuję się już coraz lepiej, a na pewno jestem już w stanie wrócić do tego, co kocham najbardziej, czyli… do garów!

— napisał Damian Kordas.